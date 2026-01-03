Suben a al menos 10 los fallecidos en disturbios relacionados con las protestas en Irán

La violencia que rodea a las protestas en Irán, motivadas por la débil situación económica del país, se cobró la vida de otras dos personas, dijeron las autoridades el sábado, elevando a al menos 10 la cifra de fallecidos en unas manifestaciones que no dan signos de amainar.

Las nuevas muertes siguen a la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el viernes de que si Teherán "mata de forma violenta a manifestantes pacíficos", Washington "acudirá en su rescate". Aunque sigue sin estar claro cómo y si Trump intervendría, sus comentarios provocaron una respuesta inmediata y airada de funcionarios de la teocracia iraní, que amenazaron con atacar a las tropas estadounidenses en Oriente Medio.

Las protestas, que se han prolongado durante una semana, son las más grandes registradas en la República Islámica desde 2022, cuando la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, durante su detención provocó movilizaciones a nivel nacional. Pero la nueva oleada de manifestaciones no ha sido aún tan generalizada e intensa como las que rodearon al fallecimiento de Amini, que fue arrestada por no llevar el hiyab, o pañuelo, al gusto de las autoridades.

Las muertes ocurridas durante la noche del sábado suponían un nuevo nivel de violencia. En Qom, donde están los principales seminarios chiíes del país, la explosión de una granada se cobró la vida de un hombre, reportó el diario estatal IRAN. De acuerdo con funcionarios de seguridad citados por el periódico, el fallecido llevaba la granada para perpetrar un ataque en la ciudad, a unos 130 kilómetros (80 millas) al sur de la capital, Teherán.

Videos publicados en internet de Qom mostraban supuestamente incendios en la calle durante la noche.

El segundo deceso se registró en Harsin, una ciudad a unos 370 kilómetros (230 millas) al suroeste de Teherán. Allí, según el periódico, un miembro del Basij —la fuerza voluntaria de la Guardia Revolucionaria paramilitar iraní— murió en un ataque con armas de fuego y cuchillos en la ciudad de la provincia de Kermanshah.

Las manifestaciones han llegado a más de 100 lugares en 22 de las 31 provincias del país, dijo la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos.

El gobierno civil iraní, bajo el mando del presidente reformista Masoud Pezeshkian, ha tratado de mostrar su intención de negociar con los manifestantes. Pero Pezeshkian ha reconocido que no puede hacer mucho ya que la moneda, el rial, se ha depreciado rápidamente y un dólar cuesta ahora alrededor de 1,4 millones de riales. Este fue el germen de las primeras movilizaciones.

En las protestas, que tienen su origen en cuestiones económicas, se han incluido consignas contra la teocracia iraní.

Teherán no ha tenido mucho éxito para apuntalar su economía en los meses posteriores a su guerra de junio con Israel, durante la cual Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares en territorio iraní.

La República Islámica afirmó recientemente que ya no enriquecía uranio en ninguna planta del país, en un intento de indicar a Occidente que sigue abierto a posibles negociaciones acerca de su programa atómico a cambio del alivio de las sanciones. Pero estas conversaciones no han ocurrido aún, ya que Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, han advertido a Teherán que no reconstruya su programa atómico.

