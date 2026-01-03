Se escuchan al menos siete explosiones y aviones a baja altura en Caracas

Al menos siete explosiones y aviones volando a baja altura se escucharon alrededor de las dos de la madrugada del sábado en la capital de Venezuela, Caracas.

El gobierno de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios.

En varios vecindarios, los residentes salieron corriendo a la calle. Algunas se podían ver a lo lejos desde distintas zonas de Caracas.

Esto ocurre mientras, en los últimos días, el ejército de Estados Unidos ha estado atacando a presuntas embarcaciones de contrabando de drogas.

Venezuela dijo el viernes que estaba abierta a negociar un acuerdo con Washington para combatir el narcotráfico. El presidente del país, Nicolás Maduro, también afirmó que Estados Unidos quiere forzar un cambio de gobierno en Venezuela y acceder a sus vastas reservas de petróleo mediante una campaña de presión de varios meses que comenzó con un despliegue militar masivo en el mar Caribe en agosto.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.