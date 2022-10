Natasha LaTour no tenía hogar y lidiaba con una duradera adicción a las drogas cuando se encontró cara a cara con un extraño silencioso que le apuntaba con un arma junto a las vías del tren de Stockton.

LaTour tenía 46 años en ese momento, el 16 de abril de 2021, cuando se convirtió en la única sobreviviente conocida de un presunto asesino en serie en la ciudad portuaria de California.

Seis días antes, un hombre de 40 años había sido asesinado a tiros en Oakland con la misma arma. La policía informó esta semana que el análisis balístico también vinculó cinco asesinatos más en Stockton a partir de julio de este año con los ataques de 2021.

Ahora sobria, con empleo, casada y feliz, LaTour describió su ataque en detalle al medio local 209 Times. Contó que, alrededor de las dos o tres de la mañana, escuchó que un tren se acercaba, pero también percibió otro sonido y se dio la vuelta para ver que una figura se dirigía hacia ella por una esquina, con un arma.

“No hubo un intercambio de palabras”, narró Latour a 209 Times, y agregó que el atacante “no dijo nada, no se acercó más, simplemente empezó a disparar”.

Ella cree que el atacante era un hombre, aunque no pudo ver la cara del tirador.

“Llevaba pantalones de color oscuro, no negros, pantalones de color oscuro”, dijo. “No sé si eran jeans... tenía una sudadera con capucha abierta que era azul marino o negra, y tenía puesto un cubrebocas de covid-19 que estaba perfectamente ajustado a su cara y le cruzaba el puente de la nariz”.

“No vi la parte del cabello; la parte superior de la capucha estaba… ajustada”, explicó, comparando su aspecto con “el Unabomber… sin los lentes”.

Natasha LaTour habló con 209 Times sobre su ataque en abril de 2021, más de un año antes de los últimos asesinatos vinculados en Stockton, California

Ella describió que parecía que el atacante se había puesto ropa para “hacer algo muy rápido”.

En un principio, contó LaTour, el tirador sostuvo el arma de lado y con la palma hacia abajo “como un matón, y yo estaba deseando que tuviera mala puntería”.

Luego, dijo, él se agachó para acercarse a su altura de 5’6” (1,67 m) —ella calcula que el tirador medía entre 5’10” (1,77 m) y seis pies (1,82 m)— “como en una pose de estrella de cine”, y ambas manos le apuntaban con el arma.

Se estima que le disparó hasta diez veces; ella no está segura, pero el hospital le dijo que le quitaron siete balas del cuerpo, reveló a 209 Times.

Pasó 12 días en el hospital, durante los cuales lidió con el síndrome de abstinencia de las drogas, además de recuperarse de sus importantes heridas. Ha estado sobria desde el 1 de mayo de 2021, dijo.

Latour muestra cómo su atacante sostuvo el arma mientras le disparó hasta diez veces (209 Times)

Al mes siguiente, la policía le dijo a LaTour que el análisis balístico había vinculado su ataque con el asesinato de un hombre hispano de 40 años el 10 de abril, poco después de las 4 am.

En cuanto a su propio ataque, ella compartió: “Siempre supe que no era nada personal, porque no le hice nada a nadie. No tuve un altercado... Yo no me manejo así y no me meto en problemas”.

Sin embargo, no fue sino hasta este mes que escuchó que podría haber un asesino en serie suelto en Stockton y notó similitudes en las circunstancias. No solo obtuvo una nueva copia de su informe policial para mostrárselo a 209 Times, sino que también le dijo al medio que creía que había un vídeo de la noche en que le dispararon que aún no se ha mostrado.

El primer anuncio público de un posible asesino en serie se produjo el viernes pasado, cuando el jefe de policía de Stockton, Stanley McFadden, realizó una conferencia de prensa sobre los asesinatos de cinco hombres a partir de julio de 2022, que la policía creía que estaban vinculados debido al análisis balístico y las circunstancias similares.

Las víctimas fueron emboscadas, a ninguna le robaron nada y todas fueron asesinadas a tiros en áreas con poca luz bajo la oscuridad.

Una figura con prendas oscuras fue captada por las cámaras cerca de las escenas de varios de los tiroteos (Departamento de Policía de Stockton)

Paul Alexander Yaw, de 35 años, fue encontrado fatalmente herido el 8 de julio en un parque en el norte de Stockton. El 11 de agosto, Salvador William Debudey Jr., de 43 años, fue asesinado a tiros en un estacionamiento a lo largo de un tramo comercial con centros comerciales y locales de comida rápida. Jonathan Hernández Rodríguez, de 21 años, fue asesinado 19 días después. El 21 de septiembre, otro hombre que salió solo durante la madrugada, Juan Cruz, de 52 años, fue asesinado a tiros a las 4:27 am.

Seis días después, Lorenzo López, de 52 años, fue encontrado muerto en la acera de una zona principalmente residencial.

A principios de esta semana, la policía informó que los análisis balísticos vincularon dos crímenes de abril de 2021 con los asesinatos de este verano, incluido el ataque a LaTour.

Todas menos una de las víctimas del asesinato eran hispanas; el señor Yaw era blanco. Sin embargo, LaTour cree que pudo haber encajado en el perfil de un hombre hispano cuando fue atacada.

“Es fácil que me confundan con un hombre mexicano en la noche”, dijo LaTour, quien es negra con tez clara. “Me ha pasado antes”.

La policía publicó imágenes de segundos de duración de una “persona de interés” vestida con prendas oscuras que fue capturada en vídeo cerca de las escenas de varios tiroteos. El individuo tiene una marcha desigual y una postura inusualmente recta.

“Cuando vi la imagen trasera de la persona, aunque nunca vi su rostro, [supe] que esa era la persona que intentó matarme”, dijo LaTour.

Se ofrece una recompensa de US$125.000 por información que conduzca a un arresto en la serie de asesinatos.

Ella le dijo a 209 Times que estaba enojada porque el público no había sido informado antes de los delitos relacionados, y cree que podría haber más víctimas por ahí.

“No advirtieron al público”, dijo sobre los agentes, y agregó: “Básicamente, cinco personas murieron porque [los agentes] no me escucharon”.

Se cree que Lorenzo López, de 52 años, es la última víctima de un presunto asesino en serie en Stockton, California (Facebook/Cathy López Leal)

Dijo que sintió que la policía no le hizo caso debido a que era indigente y su adicción a las drogas.

“Básicamente, me trataron como si hubiera sido una compra de drogas que salió mal, como si supiera algo... que no estaba compartiendo”, dijo.

Por esa razón, ella alega que es posible que otros hayan sido víctimas del mismo atacante o atacantes sin el conocimiento de los investigadores.

“Si enfrentaste una situación en la que… al vivir en condiciones de indigencia aquí en Stockton, te hirieron, te dispararon, ya sabes a qué me refiero… Creo que deberías presentar una denuncia”, dijo.

Agregó: “No hay duda de que hay alguien a quien, ya sabes, le dispararon y pensó que debido a su estilo de vida se lo merecía… o sabía que la policía no iba a hacer nada; podrían haber oído hablar de mí.

Ella dijo que hizo la denuncia para evitar más muertes.

“Seamos realistas: hay un asesino en serie suelto” —señaló— “y no estoy muerta... así que tuve que rezar por eso”.

“Pero sabía que tenía que ser contado”, dice ella.

Increíblemente, LaTour dijo que perdona a su atacante y espera que la persona o personas se entreguen y, con suerte, encuentren el mismo consuelo en la religión que ella. La noche en la que le dispararon, escuchó las voces de sus difuntas abuelas instándola a sobrevivir, compartió, y encontró fuerza en Jesús.

LaTour incluso descubrió una perspectiva única para su experiencia cercana a la muerte, 18 meses después de haber sido acribillada a balazos al vivir en condiciones de indigencia y todavía batallando con la adicción.

“Es posible que, de una manera extraña, me haya salvado la vida”, dijo a 209 Times. “Sabes, trató de destruirme, pero me salvó la vida”.

Ni LaTour ni el Departamento de Policía de Stockton respondieron de inmediato las solicitudes de comentarios de The Independent el miércoles por la noche.