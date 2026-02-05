Stay up to date with notifications from The Independent

Equipos de emergencias evacúan pacientes y combaten incendio en hospital en Pensilvania

AMN-GEN PENSILVANIA-HOSPITAL INCENDIO
AMN-GEN PENSILVANIA-HOSPITAL INCENDIO (AP)

Los equipos de emergencias combatían un incendio y evacuaron a los pacientes de un hospital en Pensilvania el miércoles por la noche mientras el fuego envolvía parte de las instalaciones, según las autoridades.

Todos los pacientes y el personal fueron evacuados de forma segura del Hospital Lehigh Valley en Dickson City y reubicados, según publicó en la plataforma social X el diputado federal por Pensilvania, Rob Bresnahan Jr., en cuyo distrito se ubica la ciudad.

“Mi más profundo agradecimiento a los socorristas y a los equipos hospitalarios, cuya actuación rápida y profesional garantizó la seguridad y el bienestar de todos los implicados", afirmó.

El gobernador del estado, Josh Shapiro, explicó en un mensaje en la plataforma social X que la policía estatal, la agencia de manejo de emergencias y el departamento de salud habían respondido al incendio.

“Gracias a cada uno de los socorristas que corren hacia el peligro para ayudar a sus compañeros de Pensilvania", afirmó. "Lori y yo estamos rezando por el personal, los pacientes, sus familias y toda la comunidad esta noche”.

En videos y fotos publicados en internet se podían ver llamas saliendo de la parte superior de lo que parece ser el Instituto Ortopédico del hospital.

El hospital no respondió a un correo electrónico y una llamada telefónica de The Associated Press solicitando comentarios.

La causa del incendio no estaba clara por el momento. Dickson City está a unos 10 kilómetros (seis millas) al norte de Scranton.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

