Senado parece dispuesto a confirmar a elegido de Trump para presidente de Reserva Federal

El Senado tiene previsto confirmar el miércoles al candidato del presidente Donald Trump para dirigir la Reserva Federal, lo que aportará un nuevo liderazgo al banco central más poderoso del mundo en un momento delicado para la economía global.

La confirmación de Kevin Warsh quedó en duda por unos meses después de que el senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, manifestara que bloquearía la nominación mientras el Departamento de Justicia investigaba al actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. El gobierno abandonó la investigación en abril y quedó despejado el camino para aprobar a Warsh.

Warsh, de 56 años y ex alto funcionario de la Reserva Federal, asumirá la presidencia en un momento inusualmente difícil para el organismo independiente.

La inflación ha superado el objetivo del 2% de la Reserva Federal durante cinco años y ahora está aumentando más rápido debido al alza de los precios de la gasolina. El comité que fija las tasas de interés está dividido y el mes pasado registró la mayor cantidad de votos disidentes en más de tres décadas. Y Powell, tras años de ataques personales por parte de Trump y una investigación legal sin precedentes del Departamento de Justicia, planea permanecer en la junta de la institución incluso después de que termine su mandato como presidente, lo que podría crear un centro de poder competidor.

El Senado tiene previsto votar sobre Warsh el miércoles por la tarde, un día después de aprobar su nominación para la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal. El senador de Pensilvania John Fetterman fue el único demócrata que se alineó con los republicanos para confirmarlo en la junta.

La Reserva Federal ha enfrentado numerosas amenazas a su independencia por parte de Trump, quien ha atacado repetidamente a Powell por no recortar las tasas de interés. Trump también intentó destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook e inició una investigación sobre un breve testimonio de Powell ante el Senado relacionado con una renovación de un edificio.

Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, declaró en una entrevista con Fox News el domingo que cree que los mercados están aliviados de que Warsh “ayudará a bajar las tasas de interés con el tiempo”.

“Obviamente, guiado por los datos. No le estoy poniendo ninguna presión a Kevin Warsh”, comentó Hassett. “Sabemos que es una persona extremadamente inteligente y competente, que puede ser muy convincente cuando habla con sus colegas”.

En diciembre, Trump dijo en su plataforma de redes sociales que quería un presidente de la Reserva Federal que recortara las tasas de interés cuando subiera el mercado bursátil —lo contrario de lo que recomiendan los economistas — y añadió: “¡Cualquiera que no esté de acuerdo conmigo nunca será presidente de la Reserva Federal!”.

Los comentarios de Trump han alimentado preocupaciones sobre si Warsh fijará las tasas en función de las condiciones económicas o para complacer a Trump, incluso si hacerlo pudiera empeorar la inflación. En la audiencia de confirmación de Warsh el mes pasado, la senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, lo descalificó como un “títere” de Trump. Warsh se negó a decir que el demócrata Joe Biden había ganado las elecciones de 2020 frente a Trump, quien ha afirmado falsamente que el fraude electoral le costó la reelección.

Aun así, Warsh negó en la audiencia que Trump lo hubiera presionado para reducir las tasas de interés.

“El presidente ni una sola vez me pidió que me comprometiera con alguna decisión específica sobre tasas de interés, punto”, dijo Warsh entonces. “Tampoco aceptaría hacerlo si lo hubiera hecho. ... Seré un actor independiente si soy confirmado como presidente de la Reserva Federal”.

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El corresponsal Joey Cappelletti contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.