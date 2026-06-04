Senado de EEUU inicia votación de proyecto de ley para financiar al ICE y la Patrulla Fronteriza

El Senado de Estados Unidos dio inicio el jueves a una larga serie de votaciones sobre una legislación para financiar a las agencias de control migratorio del presidente Donald Trump, avanzando hacia la aprobación de una solución por tres años después de que los demócratas bloquearan los fondos durante meses como protesta.

El proyecto de ley, que asignaría unos 70.000 millones de dólares para financiar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y a la Patrulla Fronteriza, pondría fin al bloqueo de los demócratas, que exigieron cambios de política tras la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales en enero. La medida financiaría a las agencias durante tres años, hasta el final del mandato de Trump.

Pero antes, los republicanos deben superar un posible aluvión de enmiendas que los demócratas planean presentar, entre ellas, un intento de prohibir de forma permanente el fondo de acuerdos de 1.776 millones de dólares de Trump para beneficiar a sus aliados que, según él, han sido perseguidos políticamente. Los demócratas han dicho que la primera enmienda que realizarán el jueves por la mañana será eliminar el fondo y devolver el proyecto de ley de gasto migratorio al comité.

Los republicanos del Senado utilizan una complicada maniobra procedimental para sortear el obstruccionismo y aprobar la legislación presupuestaria sin los votos demócratas. Pero llevar el proyecto al pleno del Senado ha tomado varias semanas, mientras los republicanos sorteaban diversos obstáculos para su aprobación creados por Trump y la Casa Blanca, entre ellos, una propuesta de 1.000 millones de dólares para la seguridad de la Casa Blanca que finalmente desecharon y una feroz reacción bipartidista contra el fondo de acuerdos.

“Lo que tratamos de hacer aquí es mantener la atención en la financiación para el ICE y la CBP”, manifestó el miércoles por la noche el líder de la mayoría del Senado, John Thune, refiriéndose por sus siglas en inglés al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y a la Oficina de Aduanas y Protección fronteriza, después de que el Senado votara para iniciar el debate de la legislación. “Esto fue desde el principio estrecho, específico y limpio, y tratamos de mantenerlo así”.

Pero no está claro si los republicanos tendrán suficientes votos para rechazar las enmiendas demócratas. El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, dijo esta semana que el fondo no seguiría adelante, y muchos senadores republicanos señalaron el miércoles que estaban satisfechos con sus declaraciones.

Sin embargo, Trump, que ha estado en desacuerdo con los republicanos del Senado en las últimas semanas, sembró nuevas dudas sobre el futuro del acuerdo el miércoles por la tarde, cuando dijo a los reporteros que el acuerdo es “muy importante” y afirmó: “No sé” si está muerto o en pausa.

“Tendría que preguntarles a los abogados”, expresó.

Demócratas y republicanos planean forzar votaciones sobre el acuerdo

Para aprobar leyes mediante el proceso presupuestario llamado reconciliación, el Senado debe celebrar antes una larga serie de votaciones. Los demócratas utilizan ese proceso para intentar prohibir el acuerdo por ley, y también para tumbar el proyecto de gasto migratorio.

Tras los comentarios de Trump sobre el fondo, Schumer publicó en X que “esta es EXACTAMENTE la razón” por la que los demócratas forzarían votaciones para prohibirlo.

Algunos republicanos también planeaban intentar poner por escrito la promesa de Blanche. El senador republicano por Carolina del Norte, Thom Tillis, afirmó que presentará una enmienda para bloquear cualquier intento de resucitar el fondo.

“Tenemos un número suficiente de republicanos que han dejado muy claro que tienen preocupaciones al respecto”, señaló.

El dinero para el ICE y la Patrulla Fronteriza ha sido una larga lucha

Los demócratas afirman que cualquier proyecto de financiación para el Departamento de Seguridad Nacional debería imponer restricciones a las autoridades federales de inmigración, incluida una mejor identificación para los agentes federales y un mayor uso de órdenes judiciales, entre otras exigencias.

Después de que agentes federales les dispararan a Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, Trump aceptó una solicitud demócrata para que el proyecto de Seguridad Nacional se separara de una medida de gasto más amplia que se convirtió en ley. Pero las negociaciones bipartidistas no llegaron a ninguna parte, y la financiación del Departamento de Seguridad Nacional expiró a mediados de febrero sin un acuerdo sobre cambios en las tácticas de control migratorio del gobierno de Trump.

El Congreso finalmente financió el resto del Departamento de Seguridad Nacional a finales de abril con apoyo demócrata. Pero el ICE y la Patrulla Fronteriza siguieron sin recibir una financiación regular, y los republicanos pusieron en marcha un nuevo esfuerzo para aprobar tres años de financiación para esas agencias sin votos demócratas.

Se eliminan los fondos de seguridad para el salón de baile de Trump

El trabajo sobre la legislación también se retrasó por la oposición republicana a asignar 1.000 millones de dólares en financiación de seguridad para la Casa Blanca, incluido el nuevo salón de baile de Trump, que se añadió al proyecto original.

Los demócratas y algunos republicanos cuestionaron el uso de dinero de los contribuyentes para el enorme proyecto, y los republicanos no lo incluyeron en el proyecto final cuando se dio a conocer el miércoles.

Thune dijo que ya trabaja con su bancada republicana para intentar frenar cualquier enmienda y asegurarse de tener suficientes votos para una mayoría simple que apruebe el proyecto en un Senado compuesto por 53 republicanos y 47 demócratas e independientes.

“Tengan en cuenta que tenemos que mantenerlos a todos juntos y asegurarnos de tener 50 votos para esto”, indicó.

Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes dijeron el miércoles que les gustaría sacar adelante la legislación antes de que termine la semana, si el Senado puede concluirla. El líder de la mayoría de la Cámara, Steve Scalise, legislador republicano por Luisiana, dijo que los líderes de la Cámara estaban teniendo conversaciones internas sobre el calendario.

“Solo necesitamos asegurarnos de que todos estén ahí”, afirmó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.