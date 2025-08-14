Se declara inocente maestro acusado de asesinato de excursionistas en parque de Arkansas

El maestro que según las autoridades admitió haber asesinado a dos excursionistas en un parque de Arkansas se declaró inocente el jueves de los cargos de asesinato.

Andrew James McGann presentó la declaración durante una breve audiencia ante una jueza estatal en la cárcel del condado de Washington el jueves por la mañana. La jueza Joanna Taylor programó la próxima audiencia para el 14 de noviembre. Está detenido sin derecho a fianza.

McGann ha sido acusado de dos cargos de asesinato capital por matar a los excursionistas el 26 de julio en el Parque Estatal Devil's Den de Arkansas.

Las víctimas eran Clinton David Brink, de 43 años, y Cristen Amanda Brink, de 41. Los dos estaban de excursión con sus hijas de 7 y 9 años, las cuales no resultaron heridas en el ataque.

Las autoridades no han identificado públicamente un motivo para el ataque en Devil’s Den, un parque estatal de 2.500 acres (1.000 hectáreas) a unos 220 kilómetros (unas 140 millas) al noroeste de Little Rock.

McGann fue arrestado el 30 de julio en una barbería en Springdale, a unos 50 kilómetros (unas 30 millas) al norte del parque.

McGann aún no había comenzado su nuevo trabajo en las Escuelas Públicas de Springdale y anteriormente había trabajado en Texas y Oklahoma. Las autoridades han dicho que no tiene antecedentes penales.

La Policía Estatal ha dicho que McGann admitió los asesinatos poco después de su arresto y que su ADN coincide con la sangre encontrada en la escena del crimen.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.