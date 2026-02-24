Muere en accidente automovilístico un testigo clave de tiroteo mortal de ICE

El único pasajero del vehículo en el que un ciudadano estadounidense fue abatido a tiros por ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) en Texas, EE. UU., el año pasado, ha muerto en otro accidente de tráfico, según un informe.

Joshua Orta (25) estaba en el asiento del copiloto cuando su amigo, Ruben Ray Martinez (23), recibió varios disparos y murió a manos de un agente de ICE el 15 de marzo de 2025, después de que, según las autoridades federales, no acatara la orden de salir del vehículo.

Orta tenía previsto compartir su relato de los hechos, que contradice la versión del Gobierno sobre el tiroteo, antes de fallecer en un accidente de tráfico no relacionado el pasado fin de semana, según informó el periódico The New York Times.

Orta detalló su versión de los hechos en una declaración escrita, que fue tomada en septiembre por los abogados que representan a la familia de Martinez, para futuros procedimientos judiciales.

En la declaración, Orta dijo que él y Martinez no se habían resistido a los agentes de la ley y que estaban tratando de cumplir su orden de dar la vuelta al auto cuando la situación se agravó y Martinez recibió un disparo, informó el periódico.

open image in gallery El único testigo del tiroteo mortal de Ruben Ray Martinez, su amigo Joshua Orta (en la foto), ha muerto en un accidente automovilístico no relacionado, según un informe ( Rachel Reyes via AP )

Tenía previsto firmar la declaración y cooperar con los investigadores contratados por la familia de Martinez antes de morir en un accidente de tráfico en una autopista de San Antonio, Texas, el pasado sábado.

Según un informe preliminar de la policía de San Antonio, la persona al volante conducía “a gran velocidad” cuando intentó salir de la autopista y perdió el control del vehículo. El padrastro de Orta confirmó al New York Times que su hijo había estado implicado en el accidente.

“Ante todo, la muerte de Joshua es una tragedia horrible para su familia y amigos, y la familia Reyes está de luto con ellos”, dijo Alex Stamm, abogado de Rachel Reyes, la madre de Martinez. Agregó: “En lo que respecta a la muerte de Ruben, el mundo también ha perdido ahora a un testigo crítico”.

“Creemos en el relato de Joshua y, como hemos visto recientemente en Minneapolis, Chicago y otros lugares, es fundamental que se muestren al público todas las pruebas en poder del Gobierno y que se presenten los testigos”, declaró Stamm.

Cuando se le preguntó por el tiroteo de marzo, el DHS (Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.) dijo que un agente federal había disparado mortalmente a un hombre para “protegerse a sí mismo, a sus compañeros y al público en general”.

“Un conductor de un Ford azul atropelló intencionadamente a un agente especial de investigación del DHS, que quedó sobre el capó del vehículo. Al presenciarlo, otro agente efectuó disparos defensivos para protegerse a sí mismo, a sus compañeros y al público en general”, declaró anteriormente un portavoz del DHS a The Independent. “Este incidente está siendo investigado activamente por la División de Rangers del Departamento de Seguridad Pública de Texas”.

The Independent se ha puesto en contacto con el DHS para obtener más información sobre el tiroteo.

Durante el incidente de marzo, Martínez inicialmente no siguió las instrucciones de los agentes de detener su vehículo, pero finalmente se detuvo tras recibir órdenes verbales, según documentos internos de ICE consultados por el Times.

open image in gallery Joshua Orta planeaba cooperar con la indagación sobre la muerte de su amigo, Ruben Ray Martinez ( Reuters )

Los agentes federales rodearon el vehículo y ordenaron a Martinez que saliera del mismo. En su lugar, aceleró y golpeó a un agente federal, que aterrizó en el techo del auto, de acuerdo con el documento.

A continuación, otro agente disparó varias veces a través de la ventana del conductor. Martinez fue trasladado a un hospital local, donde falleció más tarde. El abogado de la familia confirmó al Times que Martinez era la víctima mencionada en el informe de ICE.

Sin embargo, la declaración de Orta de septiembre contradijo la versión de los hechos de la agencia. Orta escribió que habían estado celebrando el 23° cumpleaños de Martinez cuando se encontraron con la escena de un accidente automovilístico.

Los dos amigos se preocuparon entonces porque tenían un recipiente de alcohol abierto en el auto. Sin embargo, cuando se les acercó un agente en el lugar de los hechos, solo les dijo que se dieran la vuelta. Orta escribió en el comunicado que no había espacio para mover el vehículo, ya que el tráfico estaba colapsado debido al accidente.

“Mientras avanzábamos entre el tráfico para dar la vuelta, otro agente, un policía estatal, se acercó a nuestro auto” y “le dio un manotazo en el capó”, continuó.

Un agente “parecía intentar ponerse delante del automóvil”, cuando la situación se recrudeció y los agentes empezaron a gritarles antes de desenfundar sus armas, según el relato escrito de Orta.

Orta dijo que el agente había disparado “múltiples tiros” a través de la ventana abierta del conductor “sin dar ninguna advertencia, órdenes u oportunidad de obedecer”.

“Oí a Ruben decir: 'Lo siento', y luego se desplomó hacia atrás”, añadió Orta.

open image in gallery Las protestas contra ICE cobraron impulso en todo el país tras el asesinato de Renee Nicole Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, en Minneapolis, Minnesota ( AFP/Getty )

Orta escribió que había visto a los agentes colocar a Martinez boca abajo en el suelo y esposarlo tras recibir un disparo en el pecho.

“Rubon estaba desarmado, no era violento, no huía y no se resistió en el momento en que le dispararon. Su asesinato fue injustificado y excesivo”, agregó.

El tiroteo de marzo sigue siendo investigado por los rangers de Texas. The Independent se ha puesto en contacto con la agencia estatal en busca de comentarios.

No quedó claro de inmediato si la ausencia de la declaración firmada de Orta afectará a la investigación del tiroteo.

El tiroteo de Martínez se produjo meses antes de que Renee Nicole Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, fueran asesinados por agentes federales de inmigración en Minneapolis, Minnsesota.

Traducción de Sara Pignatiello