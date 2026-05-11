Redistribución de distritos parlamentarios en EEUU causa problemas y confusión entre votantes

Miles de votantes de Luisiana ya han emitido votos anticipados para candidatos al Congreso, en lo que pronto podrían convertirse en los distritos equivocados. Las primarias de Alabama están a una semana, pero el estado podría obligar a repetir la votación de las contiendas para la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Un nuevo mapa parlamentario en Tennessee trastocó carreras que llevaban meses en marcha.

La prisa de los republicanos por manipular los distritos parlamentarios en varios estados del sur, después de que un fallo de la Corte Suprema vaciara de contenido la Ley de Derecho al Voto, confunde a los votantes y produce dolores de cabeza logísticos para las autoridades electorales locales. Los cambios impactan mientras la temporada de elecciones primarias está en curso.

La caótica sacudida de una temporada electoral que podría determinar qué partido controla la Cámara de Representantes es la consecuencia más reciente de una batalla de redistribución de distritos intensamente partidista, iniciada el año pasado por el presidente Donald Trump para proteger la estrecha mayoría republicana.

La decisión que la Corte Suprema tomó el mes pasado debilitó severamente la Ley de Derecho al Voto y obligó a Luisiana a reconsiderar un mapa trazado en 2024 con dos distritos parlamentarios de mayoría minoritaria en los que se eligieron a representantes negros. La Asamblea Legislativa, controlada por el Partido Republicano, podría eliminar uno o ambos distritos en un estado donde aproximadamente el 30% de la población es negra.

El fallo también alentó a los republicanos de Alabama, Mississippi, Carolina del Sur y Tennessee a considerar la eliminación de cuatro distritos demócratas entre esos estados, tres de ellos representados por legisladores negros. Florida tiene un nuevo mapa destinado a costarles a los demócratas cuatro de sus ocho escaños, de un total de 28.

En Luisiana, Sallie Davis, una residente de Nueva Orleans de 66 años, votó de manera anticipada la semana pasada. Su boleta le permitía votar por el representante demócrata Troy Carter en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero un letrero en su cabina de votación mostraba su contienda tachada con un bolígrafo. Se sintió confundida y frustrada, especialmente cuando un trabajador electoral le indicó que se guiara por lo que parecía comunicar el letrero. Ahora teme que no se cuente toda su boleta.

“Se suponía que yo debía creerle a un pedazo de papel con una X encima, tachando a la persona por la que yo quería votar”, relató, con la voz quebrada, al recordar más tarde su experiencia. “Creo que me han privado del derecho al voto. Creo que mi voto, el que acabo de emitir, no va a contar o algo así. Creo que es ilegal”.

Primarias pospuestas, plazos comprimidos

La elección primaria de Luisiana se realizará el sábado, y la semana de votación anticipada comenzó el 2 de mayo, dos días después de que el gobernador republicano Jeff Landry declarara una emergencia y suspendiera las primarias parlamentarias para darles a los legisladores la oportunidad de trazar un nuevo mapa.

La oficina del secretario de estado de Luisiana informó que, hasta el viernes, se habían emitido casi 179.000 boletas de las primarias, incluidas unas 53.000 de ellas enviadas por correo y devueltas. Las boletas incluían contiendas para la Cámara de Representantes, pero los votos en esas contiendas no se contabilizarán.

En una entrevista de “60 Minutes” que CBS emitió el domingo, el gobernador empezó a decir: “No es para tanto”, pero no terminó la frase.

“Si alguien tiene una queja, llévela ante la Corte Suprema de Estados Unidos”, manifestó.

En Alabama, Carolina del Sur y Tennessee, los republicanos sostuvieron que los nuevos mapas para aumentar los escaños de su partido reflejarían mejor los valores conservadores de sus estados. Los legisladores de Alabama aprobaron el viernes una ley que permite repetir las primarias parlamentarias.

La primaria de Alabama se llevará a cabo el 19 de mayo, y la votación en las contiendas parlamentarias se realizará entonces según lo previsto, pero con los distritos antiguos. Pero no se espera que el estado cuente esos votos debido a que la Corte Suprema le permitió el lunes que cambiara a distritos diferentes.

Mississippi celebró sus primarias en marzo, pero un tribunal federal le ordenó redistribuir los distritos de su Corte Suprema estatal, y Trump presiona a los republicanos para que redistribuyan los cuatro distritos parlamentarios del estado.

Se prevé una sesión especial de su Asamblea Legislativa para el 20 de mayo. Las renovaciones del recinto de la Cámara obligarán a los miembros a reunirse en el Antiguo Capitolio Estatal, donde, décadas atrás, los legisladores de Mississippi aprobaron las leyes de Jim Crow, que suprimían el voto de los negros.

“La supresión del voto en la actualidad se apoya en errores de administración electoral y en el caos, y eso es lo que vamos a ver en todos estos estados”, afirmó Amir Badat, abogado y activista por el derecho al voto de Jackson, Mississippi.

Tennessee continúa una lucha de un año

Tennessee fue el primer estado en promulgar un nuevo mapa desde la decisión de la Corte Suprema, pero la presión de Trump para la redistribución de distritos comenzó el año pasado en Texas. Los demócratas respondieron en California y lo intentaron en Virginia, pero chocaron con los tribunales.

El nuevo mapa de Tennessee dividió a Memphis entre tres distritos parlamentarios. Antes de su promulgación la semana pasada, el coordinador electoral del estado indicó en un memorando a funcionarios de los condados que eso implicaría reprogramar los sistemas electorales, volver a capacitar a los trabajadores de las mesas y posiblemente ajustar los límites de los recintos, lo que significa que los lugares de votación de algunos electores podrían cambiar.

Las primarias parlamentarias de Tennessee seguirán adelante el 6 de agosto según lo previsto, y los candidatos deben cumplir los requisitos de inscripción a más tardar el viernes.

En Carolina del Sur, los legisladores podrían trasladar todas las primarias estatales del 9 de junio a agosto, o solo las contiendas parlamentarias. Aunque el voto por correo es limitado porque el estado exige una justificación, hasta el viernes ya se habían enviado a los votantes más de 6.800 boletas por correo con 260 devueltas, informó la Comisión Electoral estatal.

Una elección separada para las primarias parlamentarias costaría 3 millones de dólares y el tiempo para los preparativos se vería comprimido, dijo el viernes a los legisladores Conway Belangia, director ejecutivo de la comisión.

“Será difícil, pero será posible”, expresó.

Activistas prevén problemas para los votantes

Michael McClanahan, presidente de la Conferencia Estatal de Luisiana de la NAACP, percibe “confusión total” cuando los votantes lo llaman y le preguntan: “¿Hay elecciones?”.

“La gente dice: ‘No voy a votar porque el gobernador suspendió la elección’”, comentó. “Pero no lo hizo; solo suspendió un aspecto”.

En Alabama, el líder demócrata del Senado, Bobby Singleton, señaló que ha estado recibiendo llamadas de funcionarios públicos confundidos.

“Estas son las personas que están al frente de las elecciones”, indicó. “No saben qué hacer”.

Activistas por el derecho al voto ven un presagio para los votantes de Memphis en los problemas que surgieron en Nashville, Tennessee, en 2022, cuando legisladores republicanos dividieron la capital del estado en tres distritos parlamentarios para arrebatarles un escaño a los demócratas. En un informe estatal se señaló que a más de 3.000 votantes del área de Nashville se les asignaron distritos incorrectos y que más de 430 emitieron boletas en contiendas equivocadas en la elección de noviembre de 2022.

“Será realmente difícil que las comisiones electorales puedan mantenerse al día con este plazo tan corto”, advirtió Matia Powell, directora ejecutiva de Civic TN, una organización sin fines de lucro del derecho al voto, durante una llamada de conferencia realizada el viernes con otros activistas por el derecho al voto en el sur.

Algunas personas temen que la confusión produzca desconfianza y apatía

Anneshia Hardy, directora ejecutiva de Alabama Values, que brinda apoyo a grupos defensores del derecho al voto y los derechos civiles, dijo que la gente perderá la confianza en las elecciones si cree que las reglas pueden cambiar cada dos años.

“Una vez que la gente deja de creer que el proceso es estable y justo, la falta de participación va a aumentar, y ese es uno de los mayores riesgos”, sostuvo. “La democracia no depende solo de que existan sistemas de votación, sino realmente de que la gente crea que su participación importa”.

Al menos algunos votantes demócratas que acudieron el viernes al Capitolio de Luisiana para protestar por la manipulación de distritos expresaron dudas sobre si todavía tienen voz política.

Davis acudió al Capitolio estatal en Baton Rouge y llevó un megáfono para una protesta en la que gritó: “¿De quién es el voto? ¡Es nuestro voto!”.

David Victorian, un veterano de Vietnam de 79 años de Baton Rouge, dijo: “Me preocupa la supervivencia de la democracia en la que, supuestamente, estamos viviendo”.

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Hanna informó desde Topeka, Kansas. Los periodistas de The Associated Press Jeffrey Collins en Columbia, Carolina del Sur, y Kim Chandler en Montgomery, Alabama, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.