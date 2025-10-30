Congresistas de EEUU apoyan demanda que acusa a Cisco de ayudar en represión china

Dos destacados legisladores republicanos quieren que la Corte Suprema permita que avance una demanda contra el gigante tecnológico Cisco por acusaciones de que la tecnología de la empresa fue utilizada para perseguir a miembros de la secta religiosa Falun Gong en China.

En una carta enviada el miércoles al principal litigante de la Corte Suprema de la administración Trump, D. John Sauer, los representantes Chris Smith de Nueva Jersey y John Moolenaar de Michigan instaron a la administración a apoyar a Falun Gong y presionar a la corte para que permita que la demanda llegue a juicio.

Smith copreside la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China, mientras que Moolenaar es el presidente de un comité especial sobre China establecido en la Cámara de Representantes, y ambos son críticos prominentes del historial de derechos humanos de Beijing. La carta citó una investigación de The Associated Press del mes pasado que mostró que las empresas tecnológicas estadounidenses en gran medida diseñaron y construyeron el estado de vigilancia de China, diciendo que "subraya la necesidad de disuadir a las empresas estadounidenses de suministrar tecnología para facilitar los abusos de derechos humanos del Partido Comunista Chino".

La decisión en última instancia recae en la Corte Suprema sobre si escuchar el desafío presentado por Cisco, argumentando que la ley no permite tal demanda. Pero como parte de la consideración del caso, la corte solicitó la opinión del procurador general, quien representa la posición del gobierno de Estados Unidos en argumentos orales y procedimientos.

La opinión de la administración Trump sobre el caso también será de interés para la corte porque Cisco ha argumentado que el caso involucra relaciones exteriores de Estados Unidos y debería ser desestimado por esos motivos. Se espera que el procurador general presente un informe a finales de este año o a principios del próximo.

"La acusación de que una empresa tecnológica estadounidense diseñó a medida una herramienta para facilitar la persecución violenta de una minoría religiosa por parte del Partido Comunista Chino es seria", escribieron los dos legisladores en una carta a Sauer. "Creemos que los demandantes merecen la oportunidad de probar sus afirmaciones".

Cisco, sin embargo, se opone a la medida.

"Tenemos un compromiso de larga data para defender y respetar los derechos humanos de todas las personas y si la decisión de 2023 del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito se mantiene, abre las compuertas para demandas contra corporaciones estadounidenses simplemente por exportaciones legales de bienes y servicios disponibles en el mercado", declaró un portavoz de Cisco.

El caso tiene una historia larga y sinuosa que se remonta a más de una década.

En 2008, documentos filtrados a la prensa mostraron que Cisco veía el "Escudo Dorado" como una oportunidad de ventas, citando a un funcionario chino que llamaba al Falun Gong una "secta maligna". Una presentación de Cisco revisada por la AP el mismo año decía que sus productos podían identificar más del 90% del material de Falun Gong en la web.

Otras presentaciones revisadas por la AP muestran que Cisco tildó material de Falun Gong como una "amenaza" y construyó un sistema nacional de información para rastrear a los creyentes de la secta. En 2011, miembros de Falun Gong demandaron a Cisco, alegando que la empresa adaptó tecnología para Beijing que sabían sería utilizada para rastrear, detener y torturar a los creyentes.

La cuestión ante la Corte Suprema es si una empresa estadounidense puede ser considerada responsable bajo dos leyes separadas por ayudar e incitar violaciones de derechos humanos. Cisco argumenta que no es responsable bajo esas leyes, el Estatuto de Reclamaciones por Agravios a Extranjeros (ATS) o la Ley de Protección de Víctimas de Tortura (TVPA), pero un tribunal federal de apelaciones rechazó los argumentos de la empresa en 2023, permitiendo que el caso continúe. Ahora Cisco está pidiendo a la Corte Suprema que anule esa decisión y detenga la demanda.

En los últimos años, la Corte Suprema y administraciones presidenciales de ambos partidos han sido escépticas respecto a las demandas que buscan utilizar los tribunales de Estados Unidos como un lugar para buscar justicia por los actos de otros gobiernos, especialmente aquellos que ocurrieron en el extranjero. En el caso de Cisco, los miembros de Falun Gong han argumentado que una parte sustancial de las actividades de Cisco relacionadas con China tuvo lugar en territorio norteamericano.

Una investigación de la AP esta semana encontró que el gobierno de Estados Unidos, a lo largo de cinco administraciones republicanas y demócratas, permitió repetidamente e incluso ayudó activamente a empresas estadounidenses a vender tecnología a la policía china y a empresas de vigilancia, incluso cuando activistas advirtieron que tales herramientas estaban siendo utilizadas para reprimir la disidencia, perseguir sectas religiosas y apuntar a minorías.

De cara a la reunión del jueves entre los líderes Donald Trump y Xi Jinping, la venta de tecnología estadounidense a China ha sido uno de los temas más espinosos con miles de millones de dólares y el futuro del dominio tecnológico en juego. Trump dijo después de la reunión que China hablará con Nvidia sobre la compra de sus chips de computadora.

El debate sobre la venta de tecnología a China se ha intensificado, con algunos abogando por una postura más dura.

Las empresas estadounidenses han rechazado las restricciones, argumentando que empujarán a China a desarrollar su propio suministro interno y fortalecerá su posición en la carrera global por el liderazgo en inteligencia artificial.

Pero muchos expertos en seguridad nacional dicen que vender tal tecnología podría ayudar a los servicios militares e inteligencia de China. Los abogados de los demandantes presentan un argumento similar, citando materiales de marketing de Cisco en China que promueven enrutadores para su uso en tanques.

Si la demanda contra Cisco procede, indicaría que las empresas estadounidenses pueden ser consideradas responsables en algunas circunstancias por el abuso de sus tecnologías en el extranjero.

Kang reportó desde Beijing y Tau reportó desde Washington. El corresponsal Mark Sherman contribuyó desde Washington.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.