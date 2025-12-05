Reanudación de combates en este del Congo amenaza "histórico" acuerdo de paz mediado por Trump

Residentes del este de la República Democrática del Congo denunciaron que los combates se han intensificado en la región pese a un acuerdo de paz que fue firmado por los presidentes congoleño y ruandés en Washington, D.C., con la presencia del mandatario estadounidense Donald Trump.

Los presidentes Félix Tshisekedi del Congo y Paul Kagame de Ruanda se reunieron con Trump el jueves para firmar un acuerdo de amplio alcance que intenta detener la guerra en curso entre las fuerzas armadas congoleñas y el grupo rebelde M23 respaldado por Ruanda en la región oriental del Congo.

Pero los residentes afirmaron el viernes que los combates se han intensificado en los últimos días, siendo la ciudad de Kamanyola, cerca de las fronteras con Ruanda y Burundi, la más afectada.

"Las personas están huyendo; están dejando los barrios donde caen las bombas para ir a áreas consideradas tranquilas, y otros están huyendo hacia Ruanda", dijo Urbain Dunia, residente de Kamanyola, a The Associated Press por teléfono el viernes.

"Ayer vimos que se firmaron acuerdos, pero no vemos ningún impacto positivo en esta situación, y eso nos preocupa", expresó Samson Alimasi, también de Kamanyola. "Sólo vemos caer bombas sin saber de qué lado vienen".

Elogiado por la Casa Blanca como un acuerdo "histórico" negociado por Trump, el pacto entre Tshisekedi y Kagame se firmó tras esfuerzos de paz de varios meses por parte de Estados Unidos y otros, incluyendo la Unión Africana y Qatar. El acuerdo concretó un pacto firmado en junio.

El portavoz de M23, Lawrence Kanyuka, culpó al ejército congoleño.

"Es la coalición gobernante la que continúa bombardeándonos. Siempre les he dicho que este régimen nunca respeta los acuerdos. Además, lo que sucedió en Washington no nos concierne", manifestó Kanyuka.

El líder de M23, Bertrand Bisimwa, afirmó en una publicación en X que los bombardeos reportados por los residentes provenían de posiciones del ejército burundés al otro lado de la frontera. La AP no pudo verificar de manera independiente la afirmación.

En todo el este de la República Democrática del Congo, los residentes han reportado focos de enfrentamientos. M23 y las fuerzas congoleñas se han acusado repetidamente de violar los términos del alto el fuego acordado durante este año.

El ejército congoleño en la región de Kivu del Sur, donde se encuentra Kamanyola, emitió un comunicado culpando a M23 y denunciando el presunto bombardeo de escuelas por parte de M23.

Meses atrás, M23 tomó Goma y Bukavu, dos ciudades clave en el este del Congo, en una importante escalada del conflicto.

M23 es uno de unos 100 grupos armados que compiten por establecerse en la región oriental del Congo, rica en minerales, cerca de la frontera con Ruanda, en un conflicto que ha creado una de las crisis humanitarias más graves del mundo. Más de siete millones de personas han sido desplazadas, según las autoridades.

Los rebeldes son apoyados por alrededor de 4.000 soldados de la vecina Ruanda, según expertos de la ONU, y en ocasiones han prometido marchar hasta la capital de la República Democrática del Congo, Kinsasa, a unos 1.600 kilómetros (1000 millas) al este.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.