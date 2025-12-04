RoboCop, el héroe de Detroit, finalmente tiene su estatua en la Ciudad Motor

RoboCop finalmente ha encontrado un hogar permanente en Detroit.

Una estatua de 3,3 metros (11 pies) de altura y 1.587 kilogramos (3.500 libras) ha estado atrayendo a los fanáticos desde que comenzó a vigilar la Ciudad Motor el miércoles por la tarde, después de un proceso de unos 15 años.

Incluso en medio de una tormenta de nieve, las personas conducían frente a ella para dar un vistazo, señaló Jim Toscano, copropietario de la compañía de producción cinematográfica FREE AGE, donde la estatua de bronce se encuentra anclada cerca de la acera.

"RoboCop" llegó a los cines en 1987, y la película retrataba a una ciudad futurista de Detroit que estaba plagada por la delincuencia gracias a la deficiente protección de una fuerza policial superada en números y armamento. Entonces apareció RoboCop --interpretado por Peter Weller-- un cyborg casi invencible, creado por una corporación empeñada en privatizar a la policía.

Hubo un tiempo en que Detroit rechazaba cualquier cosa que hiciera referencia a su antigua reputación como una ciudad insegura, y la película --con todo su éxito, un culto de seguidores, dos secuelas y un reboot-- no ayudó a su imagen.

Pero las cosas han cambiado. Los niveles de crímenes violentos han estado disminuyendo durante años. Las cifras de homicidios han caído por debajo de los niveles de mediados de la década de 1960. Y los funcionarios de la ciudad no se opusieron a la estatua, dijo Toscano.

“Creo que habrá mucha más aceptación”, señaló. “Detroit ha avanzado mucho. Añades un poco de nostalgia y eso ayuda”.

La campaña para colocar una estatua en la ciudad parece haber comenzado alrededor de 2010, cuando se mencionó al alcalde Dave Bing en un tuit en el que se hacía referencia a la estatua del boxeador Rocky Balboa en Filadelfia y decía que RoboCop sería un “Gran embajador para Detroit”.

Bing respondió, diciendo que no había planes para algo así. Pero algunos habitantes de Detroit mantuvieron viva la idea, llevando a cabo una colecta a través de Kickstarter en 2012, la cual recaudó más de 67.000 dólares de más de 2.700 donantes en todo el mundo. Entonces, el escultor de Detroit Giorgio Gikas terminó la estatua en 2017.

Luego, el plan quedó estancado, y la estatua almacenada fuera de la vista del público.

El Centro de Ciencias de Michigan finalmente canceló sus planes para albergar la escultura en 2021, argumentando las presiones de la pandemia de coronavirus y la necesidad de redirigir los recursos del museo.

Funcionarios en Stevens Point, Wisconsin levantaron la mano con la esperanza de honrar a Weller, nativo de esa ciudad, y colocar la estatua fuera de la estación de policía o en un parque.

La búsqueda de un hogar adecuado para RoboCop permaneció en el limbo hasta hace unos tres años, cuando la compañía de Toscano compró un edificio en el distrito comercial de Eastern Market. Cuando fue contactado por el creador de la idea de la estatua y los funcionarios de Eastern Market, Toscano afirma que pensó que estaban “bromeando”.

Pero él y su socio comercial se sumaron a la campaña con gusto: “Es demasiado inusual, demasiado único, demasiado genial para no hacerlo”, dijo Toscano.

Toscano, de 48 años, señala que sólo ha visto la primera película de “RoboCop”.

“No era una de las películas predilectas en nuestra casa”, admitió. Pero si hay una línea icónica del filme que encaja con este momento, Toscano dijo que sería “Gracias por su cooperación”.

James Campbell se acercó el jueves a la estatua y le dijo a tres personas que se tomaban fotos: “Soy el dueño de esto. ¿Lo sabían?”.

Campbell dijo que donó 100 dólares a la campaña original de Kickstarter hace más de una década, lo que lo convierte en “propietario del .038% de esta estatua”.

“Estoy aquí para ver esta enorme y hermosa obra de arte en bronce”, dijo. “Vaya pedazo de la historia cinematográfica para representar a la ciudad de Detroit”.

Cuando se le preguntó por qué RoboCop es un símbolo apropiado para la ciudad, Campbell dijo: “¡Es un cyborg que combate el crimen! En la película, en el Detroit futurista, está allí para salvar a la ciudad. Es un símbolo de esperanza”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.