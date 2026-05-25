Qué saber sobre tanque químico dañado que causó un riesgo de explosión en California

El riesgo de explosión debido a los daños en un contenedor de sustancias químicas en una planta aeroespacial en el sur de California ha quedado eliminado, aseguraron las autoridades el lunes. Sin embargo, aún permanece en vigor una orden de evacuación que afecta a decenas de miles de residentes.

El tanque de almacenamiento de GKN Aerospace que contenía entre 23.000 y 26.5000 litros (6.000 y 7.000 galones) de metacrilato de metilo, se sobrecalentó la semana pasada en Garden Grove, una ciudad del condado de Orange.

Las autoridades han indicado que el tanque liberó vapores a medida que aumentaba la presión y las temperaturas, pero no se han detectado niveles peligrosos de sustancias químicas. Tampoco se han reportado heridos, pero se ordenó la evacuación de más de 50.000 residentes durante el fin de semana del Día de los Caídos.

Las autoridades temían que el contenido del tanque pudiera filtrarse a la atmósfera o incluso explotar. Pero el lunes señalaron que una inspección realizada durante la noche confirmó que una fisura en el tanque alivió la presión y enfrió su contenido.

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Después de que el contenedor registró un sobrecalentamiento el pasado jueves, bomberos lo rociaron con agua en varias ocasiones en un intento de enfriar el contenido. Las autoridades informaron el domingo que el tanque presentó una fisura que podría reducir el riesgo de una explosión.

El jefe de división de la Autoridad de Bomberos del condado de Orange, Craig Covey, explicó que el equipo que evaluó el contenedor durante la noche llegó a la conclusión de que la temperatura interna había bajado y se había liberado la presión. “Noticias increíblemente positivas”, afirmó.

El interior del tanque alcanzó el domingo los 37,7 Celsius (100 Fahrenheit), o sea 5,5 grados (10 Fahrenheit) más que el día anterior, de acuerdo con el senador estatal demócrata Tom Umberg. La temperatura del contenedor bajó el lunes a 33,9 Celsius (93 Fahrenheit).

¿Por qué es peligrosa esta sustancia química?

El metacrilato de metilo es un líquido inflamable e incoloro que se utiliza en la producción de resinas, plásticos y dentaduras postizas, y está regulado por el gobierno federal.

Puede provocar irritación en pulmones, ojos y piel, y en dosis más elevadas puede causar una reducción de la función pulmonar, además de mareos y problemas de memoria, según la Agencia de Protección Ambiental.

La exposición prolongada al metacrilato de metilo puede causar problemas respiratorios graves o dejar a una persona inconsciente.

La contaminación del aire en la zona de evacuación se encuentra dentro de los límites normales, de acuerdo con los análisis realizados hasta ahora.

¿Cuál era el problema con el tanque?

Las autoridades han señalado que las válvulas del tanque están rotas o “atascadas”, lo que evitó que los equipos pudieran retirar la sustancia química o aliviar la presión del tanque.

La instalación se especializa en la producción de sistemas de transparencia para aeronaves, incluidas ventanas de cabina, cúpulas y parabrisas. Según su sitio web, los productos de la compañía británica son utilizados por los principales fabricantes de aeronaves comerciales y militares de todo el mundo.

La empresa se disculpó el lunes por la “interrupción continua que ha causado este incidente”, asegurando en un comunicado que sus especialistas y la Autoridad de Bomberos del condado de Orange habían retirado el material aislante del exterior del tanque para ayudar a enfriar su contenido.

¿Cuál era el riesgo de una explosión?

Si la temperatura dentro del tanque hubiera aumentado lo suficiente, habría provocado una acumulación de presión a medida que el metacrilato de metilo pasaba de estado líquido a gaseoso, incrementando el riesgo de una explosión y la posibilidad de encender otros contenedores.

Una explosión liberaría la sustancia química en un área más amplia y podría generar vapores peligrosos, según la funcionaria de salud de mayor rango del condado de Orange, la doctora Regina Chinsio-Kwong.

Imágenes aéreas tomadas por The Associated Press mostraban calles de la zona vacías el domingo. Se instalaron varios albergues de evacuación.

La zona de evacuación se encuentra al oeste de Anaheim, donde están los dos parques temáticos de Disneyland, donde no hubo órdenes de evacuación. Chinsio-Kwong manifestó que las personas fuera de la zona de evacuación no necesitan preocuparse por alguna afectación en su salud.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.