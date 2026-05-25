Líder opositor israelí dice que propuesta de acuerdo de Trump con Irán es "malo para la región"

El acuerdo que se discute entre Estados Unidos e Irán no logra ninguno de los objetivos de guerra que se trazó Israel, afirmó el lunes el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, quien acusó al primer ministro Benjamin Netanyahu de no haber influido lo suficiente para alcanzar un mejor pacto.

Lapid, quien forma parte de una coalición para vencer a Netanyahu en las elecciones de este año, aseguró que los detalles en la propuesta de acuerdo son “inquietantes”.

“El acuerdo es malo para Israel, malo para la región, malo para los ciudadanos de Irán”, subrayó Lapid en declaraciones a los periodistas en Jerusalén.

Israel y Estados Unidos iniciaron su guerra contra Irán el 28 de febrero con la promesa de destruir el programa de misiles balísticos de Teherán, poner fin a su apoyo a grupos milicianos en toda la región y terminar con la capacidad de Irán para desarrollar armamento nuclear. Tanto Netanyahu como el presidente estadounidense Donald Trump también manifestaron que esperaban crear condiciones para derrocar al gobierno iraní.

Según funcionarios regionales, en virtud del acuerdo que se discute actualmente, Irán entregaría sus reservas de uranio altamente enriquecido y reabriría el estrecho de Ormuz a cambio de poner fin a un bloqueo de estadounidense sobre puertos iraníes y del retiro de sanciones. Los detalles clave sobre el programa nuclear iraní se negociarían durante una ventana de 60 días. Se desconoce si el acuerdo abordará el programa de misiles de Teherán o el apoyo de Irán a grupos milicianos.

Lapid agradeció a Trump por iniciar la guerra junto con Israel, pero criticó a Netanyahu por permitir que Washington negocie un posible acuerdo sin tomar mucho en cuenta a Israel.

“El gobierno israelí está en el punto más bajo de su historia en cuanto a su capacidad de influir en las decisiones de Washington”, sostuvo, y recordó que Trump declaró la semana pasada: “Netanyahu hará lo que yo quiera que haga”.

Netanyahu le ha dicho en repetidas ocasiones a Trump que Israel mantiene “libertad de acción” contra amenazas en cualquier escenario, según un funcionario al tanto de las conversaciones del primer ministro israelí con Trump, quien habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado a dar declaraciones a los medios.

“Israel es un Estado soberano, no somos un Estado vasallo y no somos un protectorado”, subrayó Lapid.

Lapid, jefe del partido centrista “Yesh Atid”, se desempeñó brevemente como primer ministro en 2022 en virtud de un acuerdo de rotación con Naftali Bennett, líder de un pequeño partido conservador. Su gobierno de coalición puso fin a 12 años de mandato de Netanyahu.

Ambos han vuelto a fusionar sus partidos en una sola facción encabezada por Bennett como parte de su intento por vencer a Netanyahu en las elecciones de finales de octubre.

Lapid ha sido el líder de la oposición israelí desde que Netanyahu regresó al poder a finales de 2022, mientras que Bennett se tomó un descanso de la política. Su alianza busca unificar a una oposición fragmentada, cohesionada en gran medida por su hostilidad compartida hacia Netanyahu.

Lapid, uno de los cada vez menos políticos israelíes que apoya la idea de la independencia palestina, dijo que el tema no estará en la agenda del próximo gobierno. Aseguró que las condiciones no son las ideales luego del trauma causado por los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y las subsecuentes guerras.

“No habrá una solución de dos Estados en los próximos años, porque los israelíes ahora entienden que esto se convertiría simplemente en otro Estado terrorista fallido en nuestras fronteras”, expresó Lapid, y añadió que la Autoridad Palestina no tiene la capacidad de impedir de manera efectiva un ataque contra Israel.

Pero Lapid afirmó que se opondría a medidas unilaterales que imposibiliten la creación de un futuro Estado palestino y que recibió garantías de Bennett —exlíder de colonos en Cisjordania— de que Israel no tomará medidas para anexar territorio ocupado.

Lapid también descartó cualquier cooperación con partidos árabes para formar una coalición que desbanque a Netanyahu.

Las encuestas de opinión indican que Bennett y Lapid quizá no tengan la capacidad de formar un gobierno de coalición sin el apoyo de algunos legisladores árabes, como ocurrió en su gobierno anterior. Rompieron un tabú de larga data en 2021, cuando invitaron a Mansour Abbas, líder de una pequeña facción árabe, a integrarse en la coalición gobernante de Israel por primera y única vez en la historia del país.

Lapid dijo que su cooperación previa con Abbas fue “el gobierno adecuado para el momento”, pero que la situación de Israel es muy distinta luego de casi tres años de guerras y que él y Bennett no formarán una coalición con el partido de Abbas en las próximas elecciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.