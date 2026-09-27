¿Qué hay detrás de los tiroteos masivos de los últimos días en Sudáfrica?

Ocho hombres armados con fusiles AK-47 y pistolas dispararon contra clientes afuera de un bar en Sudáfrica y luego entraron para continuar su mortífera arremetida, matando al menos a 17 personas el sábado en uno de tres tiroteos masivos ocurridos en los últimos seis días.

En total, al menos 38 personas murieron y casi 30 resultaron heridas en los tiroteos separados, ocurridos a altas horas de la noche, en asentamientos empobrecidos cerca de las tres ciudades más grandes del país. Dos de las masacres ocurrieron con apenas unas horas de diferencia, a última hora del sábado por la noche y en las primeras horas del domingo.

Los tiroteos masivos en Sudáfrica suelen diferir de los perpetrados por un solo atacante, como los que se ven en Estados Unidos y otros países. En Sudáfrica, los tiroteos están mayormente vinculados a la criminalidad, más que a un motivo ideológico o a un agravio personal.

No existe una definición global estándar de “tiroteo masivo”. En Sudáfrica, la policía define un tiroteo masivo como aquel en el que tres o más personas reciben disparos en un solo ataque.

A menudo participan varios atacantes en Sudáfrica

Los tres tiroteos masivos de esta semana involucraron a varios hombres armados, según la policía. Indicaron que estaban buscando a ocho sospechosos que perpetraron el ataque la noche del sábado en un pequeño bar de barrio en el asentamiento de Wedela, al suroeste de Johannesburgo, la ciudad más grande de Sudáfrica.

Varios sospechosos perpetraron otro tiroteo masivo horas después, que mató a 10 personas en una tienda vinculada a un local de entretenimiento nocturno en el asentamiento de Lwandle, cerca de Ciudad del Cabo, aunque la policía no precisó exactamente cuántos tiradores hubo. Tres hombres armados —al menos uno de los cuales también usó un fusil AK-47— mataron a 11 personas tras irrumpir por la fuerza en una fiesta en una casa en el asentamiento de KwaMakhutha, cerca de la ciudad de Durban, la noche del martes.

Siete tiroteos masivos han acaparado titulares nacionales desde diciembre. Seis de ellos —en los que decenas de víctimas murieron en bares, casas, en un albergue o en la calle— fueron perpetrados por varios hombres.

Muchos de los tiroteos están vinculados a bandas criminales

Las autoridades afirman que muchos de los tiroteos masivos están relacionados con bandas criminales enfrentados por el control del territorio o que usan la violencia para establecer dominio sobre comunidades y zonas.

El tiroteo del sábado por la noche en el bar cerca de Johannesburgo ocurrió en un área donde, según residentes, hay un historial de violencia por parte de bandas de minería ilegal. El comisionado provincial interino señaló que la policía investigaba una posible pista: que el tiroteo fuera una venganza, ya que una de las víctimas estaba vinculada a un tiroteo anterior.

Las bandas de minería ilegal son conocidas por aterrorizar comunidades en las zonas auríferas alrededor de la región de Johannesburgo, donde participan en el lucrativo comercio ilícito de oro. En otras partes del país, incluida Ciudad del Cabo, bandas dedicadas a la venta de droga o a redes de extorsión han sido responsables de tiroteos masivos.

Las matanzas masivas ocurren sobre todo en las comunidades más pobres

Sudáfrica tiene algunas de las tasas más altas de homicidios con armas de fuego del mundo, pero afectan principalmente a comunidades empobrecidas, donde a la policía le ha costado contener la violencia. Después de que un tiroteo dejó 12 personas muertas en un barrio pobre de Johannesburgo en junio, residentes manifestaron que desde hacía tiempo se quejaban ante la policía por las bandas y las armas ilegales en la zona.

Según expertos, factores como la distancia a las comisarías o la falta de iluminación hacen que los asentamientos pobres sean vulnerables al crimen violento. En los tiroteos masivos, a menudo mueren transeúntes inocentes, incluidos niños.

La delincuencia en Sudáfrica refleja su mayor desigualdad económica. Los suburbios acomodados —a veces a apenas unos pocos kilómetros de los asentamientos— están bien iluminados, suelen estar patrullados por personal armado de seguridad privada y registran tasas mucho más bajas de delitos violentos.

Mandan soldados a ayudar a la policía a combatir el crimen

Sudáfrica alcanzó un punto de inflexión en marzo, cuando el presidente Cyril Ramaphosa desplegó soldados en las calles en una operación de un año para apoyar a la policía en la lucha contra el crimen violento cometido por bandas organizadas. Ramaphosa afirmó que el crimen era la mayor amenaza para la democracia y el desarrollo económico del país.

Uno de los enfoques específicos de la operación fueron las bandas de minería ilegal que operan en Johannesburgo y sus alrededores.

Mientras algunas comunidades pobres vieron como algo que se necesitaba desde hace mucho para la seguridad de sus vecindarios, críticos del gobierno sostuvieron que usar al ejército para combatir el crimen equivalía, en la práctica, a admitir que la policía había fracasado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.