Profesor de Georgia muere atropellado en una broma que salió mal

Un grupo de adolescentes se reunió para arrojar rollos de papel de baño fuera de la casa de un querido profesor de una escuela secundaria quien, según las autoridades, tropezó al salir a la calle y fue atropellado por una camioneta pickup mientras los jóvenes huían.

El profesor, Jason Hughes, de 40 años, falleció luego de ser trasladado a un hospital el viernes por la noche, indicó el Departamento de Policía del condado de Hall. El conductor de la pickup, un joven de 18 años, fue arrestado por un cargo grave de homicidio vehicular, y otros cuatro adolescentes también enfrentan cargos menores.

La familia de Hughes dijo que él conocía y quería a los cinco estudiantes involucrados e hizo un llamado a las autoridades a retirar todos los cargos en su contra.

“Esta es una horrible tragedia y nuestra familia está decidida a evitar que ocurra otra tragedia que arruine la vida de estos estudiantes", señaló la familia de Hughes en un comunicado proporcionado a The Associated Press el lunes. "Esto iría en contra de la dedicación de Jason de invertir en la vida de estos chicos”.

Hughes era profesor de matemáticas y ayudaba como entrenador en los equipos de golf, fútbol americano y béisbol en la escuela secundaria North Hall, en Gainesville, a unos 88 kilómetros (55 millas) al noreste de Atlanta.

Estudiantes y los compañeros docentes de Hughes formaron un altar improvisado con flores fuera de la escuela.

Sean Pender, entrenador de fútbol americano de la escuela, comentó que Hughes ayudaba a los jugadores en el aspecto académico y que además era un hombre de sumamente religioso que estaba al frente de las sesiones semanales de estudio bíblico para otros entrenadores.

“Lo que hacía a Jason tan especial era la manera en que lo hacía", escribió Pender en redes sociales. "Nunca juzgaba. Nunca le imponía nada a nadie. Simplemente amaba bien a las personas. Se encontraba con la gente donde estaba, la levantaba y le recordaba que importaba”.

Los adolescentes llegaron en dos vehículos a la casa de Hughes a eso de las 11:40 de la noche del viernes y comenzaron a arrojar rollos de papel higiénico sobre los árboles en el jardín, informó la policía del condado en un comunicado. Indicó que los adolescentes empezaron a irse cuando Hughes salió de la casa.

Cuando uno de los adolescentes comenzó a alejarse al volante de una pickup, “Hughes tropezó y cayó sobre la calle y fue atropellado”, añadió la policía.

Después de que fue atropellado, los adolescentes se detuvieron e intentaron ayudar a Hughes hasta que llegaron los servicios de emergencia, indicó la policía del condado.

La familia de Hughes dijo que no buscaba confrontar a los adolescentes, sino que se había enterado con anticipación sobre su broma y quería sorprenderlos.

Las autoridades acusaron al conductor de la pickup, Jayden Ryan Wallace, de homicidio vehicular en primer grado —un delito grave que conlleva una sentencia de entre tres y 15 años de prisión según la ley de Georgia. También fue acusado de conducción imprudente, un delito menor.

El caso de Wallace no aparecía el lunes en los registros judiciales en línea, y de momento se desconoce si cuenta con un abogado que pueda hablar a su nombre.

Otros cuatro adolescentes fueron acusados de cargos menores de allanamiento criminal y de tirar basura en propiedad privada, indicó la policía del condado.

La decisión de procesar o cómo procesar a los adolescentes corresponde al fiscal de distrito del condado de Hall, Lee Darragh.

“Por el momento no voy a comentar sobre ese caso", dijo Darragh a un reportero de la AP el lunes. "No tengo suficiente información al respecto para hacerlo”.

Bynum informó desde Savannah, Georgia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.