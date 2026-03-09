Colombia: partido de Petro se consolida como la principal fuerza política en un Congreso fragmentado

El partido político del presidente colombiano Gustavo Petro se consolidó como la principal fuerza política de un Congreso fragmentado, en el que ninguno logró mayorías, por lo que el próximo presidente del país deberá negociar con el Legislativo.

El izquierdista Pacto Histórico obtuvo en el Senado más de 4,4 millones de votos, seguido del opositor Centro Democrático con más de tres millones. Ambos aumentarán escaños, según el conteo informativo del 99% del escrutinio.

“El Pacto Histórico recoge aproximadamente el 34% del Poder Legislativo. Eso no le da las mayorías absolutas, pero le permitiría consolidarlas porque hay políticos afines al petrismo que lograron escaños en otros partidos”, dijo a The Associated Press Carlos Arias Orjuela, consultor en comunicación política.

En el Congreso siguen teniendo fuerza otros partidos tradicionales —de derecha y moderados— como el Liberal, el Conservador, la Alianza Verde y La U. Especialmente en la Cámara de Representantes donde, junto al Centro Democrático, obtuvieron los primeros puestos y en quinto lugar se posicionó el Pacto Histórico.

Petro celebró el domingo en la red social X el triunfo de su partido e indicó que es “indudable que el Pacto arrasó en las elecciones de Congreso”, aunque dijo que deberán impulsar una “alianza por la vida”.

Bajo el gobierno de Petro el Congreso ha sido un contrapeso de sus políticas en un cambio respecto del pasado, cuando la legislatura tendía a estar alineada con el presidente. Los analistas vaticinan que el próximo gobierno también tendrá ese contrapeso.

“Claramente esas concesiones con el Congreso van a ser mucho más duras para un gobierno de derecha o para uno de centro que para un gobierno de izquierda que llegaría más fortalecido en cuanto al apoyo legislativo”, aseguró a AP Sandra Borda, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes.

La primera vuelta presidencial se celebrará el 31 de mayo y un eventual balotaje se realizaría a mediados de junio.

Polos opuestos

Borda consideró que en la elección “los extremos salieron fortalecidos” y ahora son las dos fuerzas dominantes en el Congreso, lo que muestra que el electorado está privilegiando a las plataformas políticas con posiciones más definidas y radicales que a las moderadas.

Para la izquierda se trata de una mejora notable, dado que en Colombia solía ser minoría y alcanzó por primera vez la presidencia con Petro en el 2022, rompiendo con la tradición de gobiernos conservadores y moderados.

“La izquierda ha demostrado que tuvo una curva de aprendizaje superrápida en materia de cómo se hace política. Estas personas entraron a ser parte del escenario político hace muy poco tiempo, después del proceso de paz” firmado hace una década con la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), explicó Borda.

Borda cree que al Centro Democrático le sirvió para ganar presencia en el Congreso participar en las consultas presidenciales de tres corrientes políticas que, en paralelo, se celebraron con las legislativas y en las que su candidata Paloma Valencia resultó ganadora entre nueve aspirantes de derecha.

Las consultas presidenciales también mostraron mayor votación para la derecha, con el 82% de los votos, que para sectores de centro y de centroizquierda que lograron cada uno un 8%.

“Creo que el país cambió y no quiere voces de centro, está polarizado, porque en el Congreso y en las consultas muchos de centro perdieron”, aseguró Arias Orjuela.

Aunque no participó en las consultas, esos resultados catapultaron al izquierdista Iván Cepeda, del partido de Petro, como el principal candidato de izquierda, dado que no resultó un contrincante fuerte de este sector en las consultas.

Del otro lado está el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien tampoco participó en las consultas y aparece como uno de los punteros en encuestas. El partido que lo apoya, Salvación Nacional, alcanzó una representación menor en el Congreso.

Los analistas creen que Valencia intentará quitarle a De la Espriella electorado de derecha para la primera vuelta presidencial. Aunque tanto la derecha como la izquierda deberán buscar votos del centro para aumentar sus posibilidades.