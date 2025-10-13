Presidente de Líbano pide negociaciones con Israel y dice que guerra no produjo resultados

El presidente de Líbano afirmó que su país e Israel deberían negociar para resolver los problemas pendientes y que la guerra entre ellos no produjo resultados positivos.

Los comentarios del presidente Joseph Aoun se produjeron después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, mediara un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás en la guerra que comenzó cuando el grupo palestino lideró un ataque en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a 1.200 personas y tomando a 251 como rehenes.

Un día después de que comenzara la guerra entre Israel y Hamás, el grupo libanés Hezbollah comenzó a atacar puestos militares israelíes a lo largo de la frontera en lo que llamó un "frente de respaldo" para Gaza. El conflicto entre Israel y Hezbollah se intensificó hasta convertirse en una lucha total casi un año después, durante la cual el grupo libanés sufrió grandes pérdidas y el asesinato de muchos de sus comandantes políticos y militares.

Desde que la guerra Israel y Hezbollah terminó con un alto al fuego mediado por Estados Unidos en noviembre, Israel ha llevado a cabo ataques aéreos casi diarios en Líbano que han dejado decenas de muertos, muchos de ellos civiles.

"Líbano negoció en el pasado con Israel con la mediación de Estados Unidos y las Naciones Unidas", afirmó Aoun, agregando que estas conversaciones llevaron al acuerdo de 2022 entre los dos países sobre su frontera marítima.

"¿Qué impide repetir lo mismo para encontrar soluciones a los asuntos pendientes, especialmente cuando la guerra no produjo resultados?" preguntó Aoun. Dijo que la atmósfera en el Oriente Medio es de acuerdos y convenios, y que cómo se llevarán a cabo las negociaciones se puede decidir en su momento.

"Las condiciones se están moviendo hacia negociaciones para lograr la paz y la estabilidad", expresó Aoun. "Por lo tanto, decimos que a través del diálogo y las negociaciones se pueden alcanzar soluciones".

"No podemos ser ajenos a la tendencia actual de la región", comentó Aoun mientras se reunía con un grupo de periodistas empresariales libaneses.

Hablando en el parlamento de Israel, Trump dijo a los legisladores israelíes que su país no tenía más que lograr en el campo de batalla y que debía trabajar hacia la paz en el Oriente Medio después de más de dos años de guerra contra Hamás y escaramuzas con Hezbollah e Irán.

En agosto, el gobierno libanés tomó la decisión de desarmar a Hezbollah para fin de año, pero los funcionarios luego dijeron que los recursos eran demasiado limitados para cumplir con el plazo. El objetivo actual es despejar completamente un tramo a lo largo de la frontera entre Líbano e Israel, definido como al sur del río Litani, para finales de noviembre antes de pasar a fases posteriores.

Hezbollah ha rechazado el plan, diciendo que no discutirá el desarme mientras Israel continúe ocupando varias colinas a lo largo de la frontera y lleve a cabo ataques casi diarios.

Trump elogió a Aoun en su discurso en Jerusalén, diciendo que su administración está ayudando al líder libanés "a desarmar permanentemente las brigadas terroristas de Hezbollah. Lo está haciendo muy bien".

"La daga de Hezbollah, apuntada durante mucho tiempo a la garganta de Israel, ha sido totalmente destrozada", declaró Trump.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.