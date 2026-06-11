Postergan apertura de puente entre EEUU y Canadá que Trump amenazó con bloquear

La apertura de un puente entre Canadá y Estados Unidos sobre el río Detroit, que el presidente Donald Trump había amenazado previamente con bloquear, se retrasó el jueves debido a “asuntos pendientes”.

En un comunicado difundido antes de una ceremonia de corte de cinta prevista para el viernes en el puente, la Autoridad del Puente Windsor-Detroit señaló que “Canadá y Estados Unidos han acordado retrasar la apertura del puente, tomándose el tiempo necesario para resolver cualquier asunto pendiente”.

El Puente Internacional Gordie Howe, de propiedad conjunta de Canadá y Michigan, iba a ser abierto al tráfico más adelante este mes.

La apertura del puente había permanecido en duda durante meses después de que Trump, exigiera en febrero que Canadá cediera al gobierno federal de Estados Unidos al menos la mitad de la propiedad del puente y aceptara otras exigencias no especificadas, en una de sus muchas arremetidas por asuntos de comercio transfronterizo.

El primer ministro canadiense Mark Carney insinuó el miércoles que la apertura podría retrasarse, al tiempo que restó importancia a cualquier preocupación.

“No hay ningún gran drama. Si tarda un poco más, tardará un poco más, pero esto beneficiará a canadienses, estadounidenses, empresas, turistas y residentes durante décadas y décadas”, declaró Carney al entrar al Parlamento.

Las invitaciones para la apertura del puente se enviaron esta semana tras una conversación entre la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, demócrata, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

“Este proyecto es un poderoso ejemplo de cooperación bipartidista e internacional, y la gobernadora espera asistir a la ceremonia de corte de cinta cuando se lleve a cabo”, indicó en un comunicado el portavoz de Whitmer, Bobby Leddy.

El puente, que conecta Windsor, Ontario, y Detroit, sería una arteria económica vital entre Canadá y Estados Unidos. Lleva el nombre del fallecido jugador canadiense de hockey que pasó 25 temporadas con los Detroit Red Wings.

El proyecto de construcción fue negociado por Rick Snyder, el exgobernador republicano de Michigan, y financiado por Canadá para ayudar a aliviar la congestión en el actual Puente Ambassador y el túnel Detroit-Windsor. Las obras están en marcha desde 2018.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.