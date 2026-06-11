Tormentas dejan sin luz al centro norte de EEUU y alteran vuelos en Chicago

Fuertes tormentas azotaron el centro norte de Estados Unidos, dejaron sin electricidad a cientos de miles de clientes y provocaron más de mil retrasos o cancelaciones de vuelos en los aeropuertos de Chicago.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de tornado el miércoles en Illinois, Kansas, el norte de Missouri y el sur de Iowa, mientras que se mantenían avisos por tormentas eléctricas severas para partes de la región de los Grandes Lagos.

Las tormentas se desplazaron hacia el área de Chicago el miércoles por la tarde, derribando árboles y dañando algunos edificios.

Los dos principales aeropuertos de Chicago, el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago y el Aeropuerto Internacional Midway de Chicago, suspendieron temporalmente todos los vuelos por la noche debido a tormentas eléctricas. Se emitió una suspensión similar de operaciones en tierra en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, debido a tormentas eléctricas.

Para la noche del miércoles, más de 1.000 vuelos con destino a Chicago y desde Chicago habían sufrido retrasos o habían sido cancelados, según FlightAware, un sitio web de seguimiento de vuelos.

Vientos fuertes arrancaron parte de la cubierta de un edificio de apartamentos en el área de Chicago, lo que obligó a los residentes a evacuar, según NBC 5 Chicago. En otros lugares, se derrumbaron graneros en Wisconsin, varios edificios quedaron aplastados en zonas rurales del norte de Missouri y algunos árboles grandes y líneas eléctricas fueron derribados en otras áreas del centro norte, según mostraron fotos y videos en internet.

Más de 264.000 clientes no tenían electricidad en Illinois, la mayoría en el condado de Cook, y casi 140.000 estaban sin suministro en Michigan, según poweroutage.com. También hubo cortes en Kansas, Wisconsin, Iowa, Indiana y Ohio.

La empresa Commonwealth Edison, que presta servicio eléctrico en el norte de Illinois, informó que las tormentas habían derribado postes y cables.

“Sabemos que esto es difícil y restableceremos el servicio de la manera más segura y rápida posible, según lo permitan las condiciones”, indicó la compañía en una publicación en X.