Policía de Brasil investiga a un aliado cercano de Lula en amplia pesquisa por fraude

La policía federal de Brasil ejecutó el jueves órdenes de registro e incautación contra un senador de alto rango y amigo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como parte de una investigación por fraude y corrupción que ha afectado a varios políticos de cara a las elecciones generales de octubre.

La policía investiga pagos sospechosos al senador Jaques Wagner, líder del Partido de los Trabajadores de Lula en el Senado, como parte de las pesquisas sobre el clausurado Banco Master y su desacreditado exdirector ejecutivo, Daniel Vorcaro.

Wagner es el primer aliado importante de Lula que resulta afectado por el amplio escándalo que ya ha tocado, entre otros, al senador Flávio Bolsonaro, aspirante a la presidencia. Se espera que el escándalo pese mucho en las próximas elecciones.

En un comunicado en el que no se mencionó a sospechosos, la policía informó la ejecución de 18 órdenes de registro e incautación en los estados de Bahía y Sao Paulo y en el Distrito Federal por hechos que podrían constituir los delitos de corrupción pasiva, corrupción activa y lavado de dinero.

En documentos judiciales firmados el miércoles por el juez del Supremo Tribunal Federal André Mendonça y obtenidos el jueves por The Associated Press —en los que se menciona a los sospechosos— se autorizaron los registros.

Los investigadores hallaron indicios de que el senador pudo haber recibido beneficios económicos indebidos, incluida la compra de un apartamento de lujo en Salvador, valorado en alrededor de 2,45 millones de reales (aproximadamente 470.000 dólares), según los documentos judiciales.

Los investigadores también examinan si Wagner utilizó su cargo en el Congreso para impulsar asuntos de interés para Banco Master, incluidos los préstamos con descuento por nómina y las normas de seguro de depósitos, de acuerdo con los documentos judiciales.

La policía incautó aproximadamente 50.000 dólares en Brasilia como parte del operativo del jueves. Medios locales informaron que esos fondos fueron hallados en una o varias direcciones vinculadas a Wagner.

El jueves, cuando se le preguntó sobre los fondos en una entrevista con Band, la principal cadena brasileña, el senador afirmó que no tenía nada que ocultar y que nunca había recibido dinero de nadie con vínculos con Banco Master.

Wagner también negó haber tenido tratos importantes con Vorcaro, el exjefe de Banco Master que actualmente está en prisión. “Mi relación con Daniel Vorcaro es prácticamente inexistente... Solo me reuní con Daniel dos veces”, afirmó.

En un comunicado emitido a última hora del jueves, el equipo de prensa de Wagner negó haber actuado en nombre de Banco Master, señaló que el dinero incautado se obtuvo legalmente y que el apartamento nunca formó parte del patrimonio del senador.

El Banco Central de Brasil clausuró en noviembre Banco Master, cuyos activos superaban los 16.000 millones de dólares.

Vorcaro, quien está en el centro de las investigaciones, fue detenido en marzo y desde entonces ha intentado alcanzar un acuerdo de colaboración con las autoridades.

La policía federal de Brasil estima el fraude total del banco en aproximadamente 12.000 millones de reales (2.300 millones de dólares). El caso sigue bajo investigación por parte de la policía federal del país y del Supremo Tribunal Federal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.