Policía de California encuentra muñecos Labubu valorados en 30.000 dólares robados de un almacén

Un departamento de policía del sur de California recuperó unos muñecos Labubu con valor de aproximadamente 30.000 dólares que fueron robados de un almacén, anunció la agencia esta semana.

Los artículos coleccionables han ganado popularidad recientemente. Los Labubu fueron robados en una serie de viajes que se extendieron por varios días, dijo el Departamento de Policía de Chino, California, en una publicación en redes sociales. Los agentes de policía encontraron los artículos en una casa ubicada en Upland, una ciudad en el Inland Empire del estado.

El anuncio se produce mientras las autoridades del condado de Los Ángeles investigan un incidente separado en el que ladrones robaron alrededor de 7.000 dólares de estos pequeños monstruos dentudos de una tienda en La Puente.

La policía de Chino obtuvo una orden de registro para entrar a la casa de Upland, informó la agencia. Un sospechoso intentó huir, pero luego se entregó, señaló el departamento.

Los detectives encontraron 14 cajas de artículos robados y evidencia que indicaba que los sospechosos planeaban revender y enviar los muñecos coleccionables por todo el país, señaló el departamento.

El muñeco Labubu, creado por el artista nacido en Hong Kong Kasing Lung, fue presentado por primera vez en 2015 y es vendido por Pop Mart de China.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.