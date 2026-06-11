Policía canadiense abatido por sospechoso vinculado a ataque a consulado de EEUU

Un policía de Toronto fue abatido el jueves por un sospechoso vinculado a la investigación de un ataque al consulado estadounidense en esa ciudad, informó la policía.

Un sospechoso de 19 años está detenido en un hospital en estado crítico mientras los agentes buscaban a un segundo sospechoso, quien fue identificado como Zara Jabbi, de 19 años, y era considerado armado y peligroso, indicó el jefe de policía de Toronto, Myron Demkiw, en conferencia de prensa. “Le insto a entregarse”, declaró Demkiw.

El policía Marc Pinizotto, de 43 años y con 18 años en la fuerza, murió a causa de sus heridas en un hospital, dijo Demkiw.

En marzo, dos personas salieron de un SUV Honda RV blanco alrededor de las 4:30 a.m. y efectuaron múltiples disparos contra el consulado antes de huir. El exterior del edificio quedó dañado pero no hubo heridos.

El ataque se produjo tras el aumento de las tensiones por la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, y se produjo después de ataques a tiros contra dos sinagogas del área de Toronto el fin de semana anterior.

La investigación que llevó a la muerte de Pinizotto “se refería a varios tiroteos, incluido el tiroteo contra el consulado de Estados Unidos en University Avenue. Esta mañana se ejecutaron varias órdenes de registro”, indicó Demkiw.

La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, señaló que conoce a la madre del agente fallecido desde hace 20 años.

“Su dolor es compartido por toda esta ciudad”, dijo Chow.

El agente fue baleado a primera hora de la mañana en un apartamento, reveló Monica Hudon, de la Unidad de Investigaciones Especiales de Ontario, que investiga incidentes policiales fatales. El sospechoso disparó primero, dijo Hudon.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.