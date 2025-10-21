JPMorgan Chase presenta nueva sede de 60 pisos, transformando el horizonte de NY

JPMorgan Chase presentó al público su nueva sede de 60 pisos el lunes, uno de los primeros grandes edificios de oficinas construidos después de la pandemia de COVID-19 y que remodelará el horizonte de la ciudad de Nueva York durante décadas.

La torre de bronce y acero en 270 Park, que según informes costó 3.000 millones de dólares, reemplazó al Edificio Union Carbid, que ocupó una manzana completa en la calle 48 y Park Avenue durante casi 60 años. JPMorgan espera albergar a unos 10.000 de sus 24.000 empleados con sede en Nueva York en el nuevo edificio, muchos comenzaron su primer día de trabajo en la torre al mismo tiempo que la empresa realizó la inauguración.

“Durante 225 años, JPMorgan Chase siempre ha estado profundamente arraigado en la ciudad de Nueva York. La apertura de nuestra nueva sede global no solo es una inversión significativa en Nueva York, sino también un testimonio de nuestro compromiso con nuestros clientes y empleados en todo el mundo”, dijo en un comunicado Jamie Dimon, CEO y presidente de JPMorgan.

El edificio tiene 2,5 millones de pies cuadrados y un espacio público equivalente a una manzana. El banco también encargó cinco nuevas obras de arte para el edificio, sumándose a la ya considerable colección de arte del banco. El banco albergará sus operaciones de trading en el edificio en un espacio de ocho pisos.

Con 423 metros (1.388 pies) de altura, el nuevo edificio es más alto que la línea del techo del Empire State Building y es el cuarto edificio más grande de Manhattan.

Fue un importante proyecto de ingeniería y arquitectura a cargo de Norman Foster, el arquitecto principal del edificio, y Tishman Speyer. Los ingenieros tuvieron que demoler sistemáticamente el antiguo edificio Union Carbide durante un período de dos años, ya que el sitio se encuentra sobre las vías del Metro North Railroad y el Long Island Rail Road que corren debajo de Park Avenue.

Durante años, JPMorgan ha operado desde varios edificios alrededor de la estación Grand Central, como resultado del crecimiento y adquisiciones del banco a lo largo de los años. Los ejecutivos corporativos y banqueros de inversión todavía utilizan 383 Madison Ave, la antigua sede de Bear Stearns, y 277 Park, que albergó a Chemical Bank, también un predecesor del actual JPMorgan Chase.

Partes de JPMorgan comenzaron a usar 270 Park a mediados de la década de 1990, pero el banco siempre tuvo dificultades para acomodar todas sus operaciones en el edificio. Con la finalización de 270 Park, el banco dice que ahora comenzará una renovación de 383 Madison.

La finalización de 270 Park es un logro importante para Dimon, quien ha sido una de las voces más fuertes sobre la necesidad de que los empleados se presenten en una oficina para trabajar. El edificio fue diseñado antes de la pandemia y se completó después, cuando el trabajo remoto se volvió más común.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.