Agencia de la ONU no ha podido verificar las reservas de uranio de Irán en meses

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no ha podido verificar el estado de las reservas de uranio de Irán cercano al grado armamentístico desde que Israel y Estados Unidos bombardearon los sitios nucleares del país en junio, según un informe confidencial del organismo de Naciones Unidas distribuido a los Estados miembros y visto el miércoles por The Associated Press.

El OIEA advirtió que “perdió la continuidad del conocimiento en relación con los inventarios previamente declarados de material nuclear en Irán” en las instalaciones afectadas por la guerra de 12 días y subrayó que este problema debe ser “abordado urgentemente”.

Según el último informe del OIEA en septiembre, Irán mantiene una reserva de 440,9 kilogramos (972 libras) de uranio enriquecido hasta un 60% de pureza, técnicamente a un paso hacia los niveles de grado armamentístico del 90%.

Ese inventario podría permitir a Irán construir hasta diez bombas nucleares, si decidiera convertir su programa en armamentístico, advirtió el director general del OIEA, Rafael Grossi, en una reciente entrevista con la AP. Añadió que eso no significa que Teherán tenga tal arma.

Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa es pacífico, pero el OIEA y las naciones occidentales dicen que Teherán tuvo un programa organizado de armas nucleares hasta 2003.

El OIEA busca un informe especial de Irán

Según el acuerdo de salvaguardias que Irán tiene con el organismo de control nuclear de la ONU, el país está obligado a producir un “informe especial” detallando la ubicación y el estado de su material nuclear, incluido su reserva de uranio altamente enriquecido, tras eventos como ataques o terremotos. El informe especial también debe abordar el estado de las instalaciones afectadas por la guerra de junio.

El organismo dijo el miércoles que “la provisión de tal informe es indispensable para que la agencia proporcione garantías de que el material nuclear sujeto a salvaguardias en Irán permanece en actividades nucleares pacíficas y que las instalaciones sujetas a salvaguardias no están siendo mal utilizadas”.

El informe dijo que Irán explicó en una carta al OIEA el 11 de noviembre que “cualquier cooperación con la agencia está condicionada a la decisión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (SNSC) de Irán”.

El informe del miércoles también señala que Irán no ha concedido a los inspectores de la agencia acceso a los sitios afectados por la guerra.

Teherán, sin embargo, permitió al OIEA inspeccionar instalaciones no dañadas después de que Grossi llegó a un acuerdo con el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, en El Cairo a principios de septiembre.

Esas instalaciones incluyen la Planta de Energía Nuclear de Bushehr, el Reactor de Investigación de Teherán y otras tres instalaciones nucleares en la misma ciudad.

El informe también dijo que los inspectores del OIEA viajaban hacia Irán el miércoles para realizar inspecciones en el sitio del Centro de Tecnología Nuclear de Isfahan.

La instalación, a unos 350 kilómetros (215 millas) al sureste de la capital, emplea a miles de científicos nucleares. También alberga tres reactores de investigación chinos y laboratorios asociados con el programa atómico iraní.

Durante la guerra, Israel atacó edificios en Isfahan, entre ellos una instalación de conversión de uranio. Estados Unidos también envió misiles a Isfahan.

Sanciones aíslan aún más a Teherán

Irán suspendió toda cooperación con el OIEA después de la guerra con Israel. Pero más tarde ese mismo mes, la ONU reimpuso sanciones aplastantes a Irán, provocando una respuesta airada de Teherán y llevando al país a detener la implementación del acuerdo de El Cairo.

Irán está legalmente obligado a cooperar con el OIEA bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear.

Las potencias europeas decidieron reimponer las sanciones de la ONU porque Irán no entabló directas con Estados Unidos, no reanudó la cooperación plena con el OIEA y tampoco aclaró el estado de sus reservas de uranio cercano al grado armamentístico.

Las sanciones congelan los activos iraníes en el extranjero, detienen los acuerdos de armas con Teherán y penalizan cualquier desarrollo de su programa de misiles balísticos, entre otras medidas, apretando aún más la tambaleante economía del país y aislando al país.

