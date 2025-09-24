Tres personas heridas en un centro de inmigración en Dallas; el atacante ha muerto

Tres personas han sido baleadas en una instalación de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas y el tirador está muerto por una herida de bala autoinfligida, afirmó el director de la agencia.

El director interino de ICE, Todd Lyons, confirmó el tiroteo durante una entrevista en CNN el miércoles.

En cuanto a los heridos, "podrían ser empleados, podrían ser civiles que estaban visitando la instalación, podrían ser detenidos. En este momento, todavía estamos trabajando en eso", indicó Lyons.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, manifestó que los detalles aún estaban surgiendo, pero la agencia estaba confirmando que había "múltiples heridos y fallecidos". Noem señaló que aun se desconoce el motivo pero destacó que ha habido un aumento en los ataques dirigidos a agentes de ICE.

Decenas de vehículos de emergencia fueron vistos a lo largo de una carretera cerca de la instalación.

ICE y Seguridad Nacional no proporcionaron detalles adicionales de inmediato.

Un ataque el 4 de julio en un centro de detención de inmigración en Texas hirió a un policía, quien recibió un disparo en el cuello. Los atacantes, vestidos con ropa de estilo militar negra, abrieron fuego fuera del Centro de Detención Prairieland en Alvarado, al suroeste de Dallas, según dijeron los fiscales federales. Al menos 11 personas han sido acusadas en relación con el ataque.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.