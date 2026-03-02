Pakistán despliega tropas e impone toque de queda tras protestas mortales por ataques a Irán

Las autoridades paquistaníes desplegaron tropas e impusieron un toque de queda de tres días antes del amanecer del lunes en las ciudades norteñas de Gilgit y Skardu, después de que varias personas murieran y decenas resultaran heridas en protestas violentas por la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en ataques de Estados Unidos e Israel, informaron funcionarios.

Miles de manifestantes chiíes atacaron el domingo las oficinas del Grupo de Observadores Militares de Naciones Unidas, que supervisa el alto el fuego a lo largo de la disputada región himalaya de Cachemira, y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la ciudad de Skardu. Los manifestantes también incendiaron una comisaría y dañaron una escuela y las oficinas de una organización benéfica local en Gilgit, según funcionarios. Al menos 12 personas murieron y otras 80 resultaron heridas, informó la policía en la región de Gilgit-Baltistán.

El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, dijo el lunes que los manifestantes se volvieron violentos cerca de la Estación de Campo de UNMOGIP, que fue vandalizada. “La seguridad y la protección del personal y de las instalaciones de la ONU en toda la región siguen siendo nuestra máxima prioridad, y continuamos vigilando de cerca la situación”, afirmó Dujarric.

Mientras tanto, Shabir Mir, portavoz del gobierno de Gilgit-Baltistán, señaló el lunes que la situación estaba bajo control y que el toque de queda se mantendría hasta el miércoles. El jefe de policía, Akbar Nasir Khan, instó a los residentes a permanecer en sus casas debido al “deterioro de las condiciones de ley y orden”.

Manifestantes en la ciudad portuaria sureña de Karachi, en Pakistán, irrumpieron el domingo en el consulado de Estados Unidos, rompieron ventanas e intentaron incendiar el edificio. La policía respondió con porras, gas lacrimógeno y disparos, lo que dejó 10 muertos y más de 50 heridos. Otra persona también murió en enfrentamientos en Islamabad durante un intento de marcha chií hacia la embajada de Estados Unidos.

La embajada de Estados Unidos y sus consulados en Karachi y Lahore cancelaron el lunes las citas para visas y los Servicios a Ciudadanos Estadounidenses por motivos de seguridad. Las autoridades paquistaníes reforzaron la seguridad en las misiones diplomáticas de Estados Unidos en todo el país, incluso alrededor del edificio del consulado de Estados Unidos en Peshawar, para evitar más violencia.

También el lunes, la Bolsa de Pakistán se desplomó: el índice de referencia KSE-100 cayó casi un 10% en medio del aumento de las tensiones geopolíticas tras los ataques contra Irán. Los inversionistas se deshicieron de acciones en todos los sectores, y analistas señalaron que el incremento de la incertidumbre fue el principal factor detrás de la fuerte caída.

La indignación ha ido en aumento en Pakistán, particularmente entre miembros de la minoría chií, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán que mataron a Jamenei y a otros altos funcionarios. Aunque los chiíes son una minoría a nivel nacional, constituyen una mayoría en algunos distritos del norte y en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, que limita con Afganistán.

Los disturbios del domingo se produjeron en medio de los continuos combates transfronterizos entre Pakistán y Afganistán, que comenzaron el jueves después de que Afganistán lanzara ataques en represalia por los bombardeos aéreos paquistaníes del domingo anterior. Desde entonces, Pakistán ha llevado a cabo varias operaciones a lo largo de la frontera.

