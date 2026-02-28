Ordenan a agencias federales de EEUU dejar de usar la tecnología de IA de Anthropic

El gobierno de Estados Unidos ordenó el viernes a todas las agencias federales que dejen de usar la tecnología de inteligencia artificial de Anthropic e impuso otras sanciones importantes, poniendo fin a un enfrentamiento inusualmente público entre el gobierno y la empresa por la seguridad de la IA.

El presidente Donald Trump, el secretario de Defensa Pete Hegseth y otros funcionarios recurrieron a las redes sociales para arremeter en contra de Anthropic por no permitir que las fuerzas armadas utilicen sin restricciones su tecnología de IA antes de la fecha límite del viernes, acusando a la empresa de poner en peligro la seguridad nacional después de que el director ejecutivo, Dario Amodei, se negó a ceder ante la preocupación de que los productos de la compañía puedan usarse de maneras que violen sus salvaguardas.

“¡No la necesitamos, no la queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos!”, escribió Trump en redes sociales.

Hegseth también consideró a la empresa un “riesgo para la cadena de suministro”, una designación que normalmente se aplica a adversarios extranjeros y que podría descarrilar las alianzas cruciales de la compañía con otras empresas.

Anthropic había dicho que buscaba garantías limitadas del Pentágono de que su chatbot de IA, Claude, no se utilizaría en prácticas de vigilancia a gran escala de estadounidenses ni en el desarrollo de armamento completamente autónomo. El Pentágono afirmó que no estaba interesado en ese tipo de uso y únicamente desplegaría la tecnología de manera legal, pero también insistió en tener acceso sin ninguna limitación.

El esfuerzo del gobierno por imponer su dominio sobre las decisiones internas de la empresa se produce en medio de un choque más amplio sobre el papel de la IA en la seguridad nacional y de preocupaciones sobre cómo máquinas cada vez más capaces podrían utilizarse en situaciones de alto riesgo que impliquen fuerza letal, información sensible o vigilancia gubernamental.

Trump y otros arremeten contra Anthropic Trump sostuvo que Anthropic cometió un error al intentar presionar al Pentágono. Escribió en la red social Truth Social que la mayoría de las agencias deben dejar de usar de inmediato la IA de Anthropic, pero concedió al Pentágono un plazo de seis meses para eliminar gradualmente el uso de la tecnología, la cual ya está integrada en plataformas militares.

“¡Estados Unidos de América nunca permitirá que una empresa radical de izquierda y progresista dicte la manera en que nuestro gran ejército combate y gana guerras!”, escribió en mayúsculas.

Después de que meses de conversaciones privadas estallaran en debate público esta semana, Anthropic indicó el jueves que el nuevo lenguaje contractual del gobierno permitiría que “las salvaguardas se pasen por alto a voluntad”. Amodei afirmó que su empresa “no puede, en conciencia, acceder” a las exigencias.

Anthropic puede permitirse perder el contrato. Pero las acciones del gobierno plantearon riesgos más amplios en el punto álgido del ascenso meteórico de la empresa, que pasó de ser un poco conocido laboratorio de investigación en ciencias de la computación en San Francisco a una de las startups más valiosas del mundo.

Horas antes de la decisión de Trump, altos funcionarios del Pentágono y el Departamento de Estado recurrieron a las redes sociales para criticar a Anthropic, pero sus quejas planteaban contradicciones.

El principal portavoz del Pentágono, Sean Parnell, publicó el jueves que la falta de disposición de Anthropic a aceptar las exigencias de las fuerzas armadas "ponía en riesgo operaciones militares críticas y podría poner en peligro a nuestros soldados”. Hegseth afirmó el viernes que el Pentágono “debe tener acceso total y sin restricciones a los modelos de Anthropic para todo propósito legal en defensa de la República”.

La publicación de Trump también ordenó que “más vale" que la empresa "se ponga las pilas y sea útil” durante el periodo de eliminación gradual de seis meses, o de lo contrario habría “importantes consecuencias civiles y penales”.

Sin embargo, la decisión de Hegseth de designar a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro utiliza una herramienta administrativa diseñada para empresas propiedad de adversarios de Estados Unidos, con el fin de impedirles vender productos perjudiciales para los intereses estadounidenses.

El senador Mark Warner, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Inteligencia del Senado, señaló que esta dinámica, “aunada a una retórica incendiaria que ataca a esa empresa, plantea serias preocupaciones sobre si las decisiones de seguridad nacional están siendo impulsadas por un análisis cuidadoso o por consideraciones políticas”.

Anthropic no respondió de momento a una solicitud de comentarios sobre las acciones del gobierno de Trump. ___

O’Brien informó desde Providence, Rhode Island.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.