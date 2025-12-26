“Milagro navideño”: adoptan finalmente a perro que llevaba siete años en un refugio

Un perro que ha esperado siete años en un refugio de Ohio, EE. UU., para ser adoptado, ha encontrado por fin su hogar definitivo en lo que se ha calificado como “un milagro navideño”.

Onyx, un perro de raza mixta de nueve años, ha pasado la mayor parte de su vida en la organización benéfica Animal Charity of Ohio, en el condado de Mahoning, y hasta ahora “nunca había tenido la oportunidad de experimentar lo que realmente se siente en un hogar definitivo: un sofá al que llamar suyo, una rutina llena de amor”, afirmó un vocero del refugio.

Pero todo ha cambiado, ya que el refugio anunció en Nochebuena que Onyx se mudará con su nueva familia durante el fin de semana.

“Los rumores son ciertos. Después de siete largos años con nosotros, nuestro residente más antiguo, Onyx, por fin se va a casa”, dijeron.

“Es difícil expresar con palabras lo que este momento significa para nuestro personal y nuestros voluntarios. Onyx ha crecido aquí, nos ha enseñado paciencia, resistencia y amor incondicional, y ha dejado su huella en todos y cada uno de los corazones que ha conocido”, continúa el emotivo mensaje.

open image in gallery Onyx, un perro mestizo de nueve años, ha sido finalmente adoptado después de siete años en la organización Animal Charity of Ohio del condado de Mahoning, en Ohio, EE. UU. ( Animal Charity of Ohio )

“Aunque le echaremos mucho de menos a él y a su característica forma de anunciarse con ese ladrido inolvidable, nuestros corazones están llenos de alegría al saber que va a tener el hogar definitivo que siempre ha merecido”, continuó el vocero, y añadió: “Si alguien se merece este final feliz, es él”.

El influencer Joey Kinsley, afincado en Cleveland, Ohio, realizó recientemente viajes semanales al refugio para hacer un perfil de Onyx en un intento de encontrarle un hogar.

“Acabo de enterarme de que Onyx va a tener su hogar definitivo. Simplemente, un milagro navideño”, reaccionó Kinsley a la noticia en las redes sociales.

El anuncio del perro lo describía como un “gigante verdaderamente tierno” que necesitaba un hogar “con alguien que entienda sus necesidades”.

“Le encanta ir de excursión y, sobre todo, ¡que le rasquen el rabo! Puede ser muy ruidoso a veces, pero es simplemente para anunciar su presencia”, decía el anuncio.

open image in gallery El anuncio de adopción del perro lo describía como un “gigante verdaderamente tierno” que necesitaba un hogar “con alguien que [entendiera] sus necesidades” ( Animal Charity of Ohio )

Los comercios locales también se unieron al esfuerzo por encontrar un hogar al perro, colocando la foto de Onyx en sus tiendas.

“En From The Heart Floral & Gift, llevamos años poniendo su foto en nuestro árbol”, dijo el propietario de un negocio en las redes sociales, y añadió: “Siempre me acordaba de Onyx de un año para otro. Estoy muy feliz de que por fin encuentre su hogar definitivo”.

Otros que han seguido el viaje de Onyx también se alegraron de la noticia.

“¡Sí! Un milagro de Navidad. No lo abandonen, por favor”, comentó una persona en la página de Facebook del refugio, y agregó: “Necesitará mucho amor, paciencia y tiempo”.

“¡Qué emoción por él! Se lo merece de verdad. ¡Un milagro de Navidad!", dijo otro usuario.

Traducción de Sara Pignatiello