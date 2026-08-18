Objetivo de la operación del ICE en tiroteo mortal en Maine no iba a ser deportado, dice congresista

La persona a la que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) apuntaban en Maine el mes pasado, cuando un agente disparó y mató a un automovilista, era un compañero de vivienda que no estaba sujeto a una orden final de expulsión, afirmó una congresista demócrata del estado.

Johan Sebastián Durán Guerrero, un ciudadano colombiano de 25 años, recibió un disparo y murió a manos de un agente del ICE en un automóvil cerca de su casa en Biddeford el 13 de julio. La representante Chellie Pingree manifestó el lunes, durante una audiencia en Maine, que el objetivo previsto del ICE era el compañero de vivienda de Durán Guerrero, propietario del automóvil que éste conducía.

Pingree calificó el hallazgo como una “impactante revelación que contradice claramente lo que el ICE” y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos han dicho sobre el tiroteo. Agregó que previamente se estableció que Durán Guerrero no era el objetivo previsto y que tampoco tenía una orden final de expulsión, pero sí tenía un caso de asilo pendiente y un permiso de trabajo válido.

“Johan Sebastián Durán Guerrero debería estar vivo hoy”, afirmó la congresista durante la audiencia. “Más de un mes después, todavía hay muchas preguntas básicas que siguen sin ser respondidas por el ICE y el gobierno de Trump”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señaló en un comunicado emitido a última hora del lunes que mantiene su evaluación previa del tiroteo. El ICE realizaba “vigilancia dirigida en la última dirección conocida de un extranjero ilegal con una orden final de expulsión”, indicó un portavoz de la agencia.

“No vamos a divulgar información de inteligencia y métodos sensibles para las fuerzas del orden. En ningún momento afirmamos que Johan Sebastián Durán Guerrero o su compañero de vivienda fueran el objetivo de la operación”, sostuvo el portavoz.

El tiroteo en el que murió Durán Guerrero aún es investigado por la fiscalía general de Maine. Pingree fue una de los miembros demócratas de la Cámara de Representantes que hablaron en una audiencia en Biddeford el lunes para debatir el uso de fuerza letal por parte del ICE en el estado. El Departamento de Seguridad Nacional indicó en el momento del tiroteo que Durán Guerrero intentó huir del lugar y que el agente del ICE disparó su arma porque temía por la seguridad pública.

Pingree y otros congresistas demócratas también han exigido respuestas al Departamento de Seguridad Nacional sobre su capacitación y sus procesos de selección de agentes, tras revelarse que el agente del ICE involucrado en el tiroteo tenía antecedentes de comportamiento violento y problemas de salud mental. El tiroteo también pareció generar un cambio de política según el cual el ICE suspendería la mayoría de las detenciones de vehículos, pero el presidente Donald Trump expresó rápidamente su oposición a ese cambio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.