Ventisca histórica azota Nueva York y el noreste de EEUU

Millones de personas en la ciudad de Nueva York y en una amplia franja del noreste de Estados Unidos permanecieron en casa el lunes.

Prohibiciones de circulación por carretera y alertas de ventisca estuvieron vigentes mientras las intensas nevadas y los fuertes vientos crearon condiciones de visibilidad nula en la populosa región.

La nieve cayó a un promedio de 5 a 7,6 centímetros por hora a primera hora del lunes, desde Nueva York hasta Massachusetts. Algunas zonas registraron más de 30 centímetros de nieve desde el domingo, junto con ráfagas de viento superiores a 48 km/h y baja visibilidad.

En Nueva York, el Aeropuerto MacArthur de Long Island reportó 57 centímetros de nieve hasta la mañana del lunes. Newark, Nueva Jersey, registró unos 46 centímetros, y Central Park, en la ciudad de Nueva York, acumuló 38 centímetros. New London, Connecticut, y North Kingstown, Rhode Island, recibieron ambos 43 centímetros de nieve.

Se declararon emergencias en Nueva York, Filadelfia y otras ciudades, así como en varios estados desde Delaware hasta Massachusetts, mientras las autoridades movilizaban esfuerzos de preparación. ( AP Foto/Heather Khalifa )

El Servicio Meteorológico Nacional calificó las condiciones de viaje como “casi imposibles”.

Las alertas de ventisca se extendían desde Maryland hasta Maine. Los teléfonos celulares en toda la ciudad de Nueva York recibieron la noche del domingo alertas estridentes que anunciaban una prohibición de desplazamientos no urgentes en todas las calles hasta el mediodía del lunes debido a “peligrosas condiciones de ventisca”. Rhode Island y Nueva Jersey aplicaron restricciones similares.

Más de 5.000 vuelos hacia y desde Estados Unidos fueron cancelados para el lunes, según el sitio web de rastreo FlightAware. La mayoría se cancelaron en Nueva York, Nueva Jersey y Boston.

El transporte público se suspendió en algunas zonas. Incluso DoorDash anunció que suspendería las entregas en la ciudad de Nueva York durante la noche.

La tormenta provocó cortes de energía que dejaron a más de 500.000 clientes a oscuras a lo largo de la costa este a primera hora del lunes, incluidos más de 212.000 clientes en Massachusetts y 128.000 clientes en Nueva Jersey, según PowerOutage.us, que rastrea los cortes a nivel nacional.

Unos 10.000 clientes estaban sin electricidad la mañana del lunes en los suburbios de Long Island. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que las cuadrillas de servicios públicos restablecerán la energía lo antes posible, pero vientos de 80 km/h (50 mph) o más podrían retrasar las acciones.

“Los hombres y mujeres de línea no van a subir ahí para restablecer la energía si tienen que subir a una línea eléctrica. Así que… la gente tiene que entender que lo haremos tan pronto como sea seguro que eso ocurra”, dijo Hochul a PIX11 en Nueva York.

“La combinación de fuertes nevadas y vientos intensos seguirá produciendo condiciones de ventisca a lo largo de la costa noreste”, señaló el servicio meteorológico el lunes. “La visibilidad drásticamente reducida hará que los viajes sean extremadamente peligrosos en estas áreas”.

El servicio meteorológico se refirió a la tormenta como un “clásico ciclón bomba frente a la costa noreste”. Un ciclón bomba es cuando una tormenta reduce al menos 24 milibares de presión en 24 horas.

Nevadas y viento más intensos

El servicio meteorológico espera que la nieve disminuya hacia la tarde del lunes.

La ciudad de Nueva York y Boston cancelaron las clases de las escuelas públicas para el lunes, mientras que Filadelfia optó por clases en línea. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, lo calificó como el “primer día de nieve a la antigua desde 2019”.

“Y a los niños de toda la ciudad de Nueva York, tienen una misión muy seria si deciden aceptarla: Manténganse abrigados”, dijo.

Mientras tanto, trabajadores sociales se esforzaban por convencer a neoyorquinos sin hogar de que dejaran la calle para ir a refugios y centros donde podían calentarse.

Varios lugares emblemáticos e instituciones culturales anunciaron cierres el lunes, desde el Museo de Arte Moderno de Nueva York hasta el Cementerio Nacional de Arlington en Washington, D.C. Los espectáculos de Broadway se cancelaron la noche del domingo.

El servicio meteorológico indicó que las fuertes ráfagas de viento de la tormenta podrían provocar condiciones de visibilidad nula y advirtió sobre una “Tormenta potencialmente histórica/destructiva” al sureste del corredor Boston-Providence.

“Vientos así, combinados con nieve pesada y húmeda, son una receta para árboles dañados y cortes de energía prolongados", dijo el meteorólogo Bryce Williams, de la oficina de Boston del servicio meteorológico. "Lo que más nos preocupa es la combinación de esas cantidades extremas de nieve con ese viento”.

Personas reclutadas para palear nieve

Además de sus sólidas operaciones de quitanieves, funcionarios de la ciudad de Nueva York reclutaron a personas para palear nieve; algunos comenzaron a trabajar la noche del domingo para adelantarse a la primera oleada de nevadas, dijo Mamdani.

Con la tormenta acercándose, John Berlingieri canceló los planes de un viaje familiar a Puerto Rico. En su lugar, preparaba a su empresa, Berrington Snow Management, para lo que bien podría ser una tarea gigantesca: retirar nieve de millones de pies cuadrados (metros) de asfalto alrededor de centros comerciales y parques industriales en Long Island.

Durante los últimos días, los empleados recargaron baterías de las 40 cargadoras frontales de la empresa y reemplazaron los limpiaparabrisas de los vehículos quitanieves.

“Anticipo al menos una semana de trabajo las 24 horas”, comentó Berlingieri. “Vamos a trabajar de 24 a 36 horas seguidas, dormir unas pocas horas y luego volver”.