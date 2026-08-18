Novatos de fraternidad de Penn State cortaban y embolsaban cocaína para red de tráfico: autoridades

Las autoridades informaron que varios aspirantes a ingresar a una fraternidad de Penn State fueron obligados a cortar y empaquetar cocaína para una red de narcotráfico que operaba desde dos casas de fraternidad fuera del campus.

La iniciación ilícita salió a la luz el lunes, cuando el fiscal general de Pensilvania, Dave Sunday, presentó cargos contra 14 personas —entre ellas, 13 estudiantes actuales o anteriores de Penn State— en relación con la presunta red de drogas.

El hombre acusado de encabezar la operación, Agostino Abbatiello, de 24 años, se entregó el martes tras no presentarse el día anterior a una comparecencia programada para la lectura de cargos por acusaciones que incluyen posesión de narcóticos con intención de distribuir y conspiración. Se ordenó su encarcelamiento sin derecho a fianza.

Se dejó un mensaje al abogado de Abbatiello para solicitar sus comentarios.

Según documentos judiciales, la red operó en 2023 y 2024, impulsada por cantidades al por mayor de cocaína que dos de los acusados obtenían de contactos en Filadelfia y Nueva York.

En los documentos judiciales se indica que cortaban y embolsaban las drogas principalmente en las casas de las fraternidades Sigma Chi y Delta Upsilon, utilizando como mano de obra a miembros de la fraternidad y a aspirantes, y luego las distribuían a través de estudiantes de Penn State.

Uno de los hombres afirmó que un coacusado era el “mayor distribuidor de cocaína” en Penn State y que “se jactaba de cuánto dinero ganaba con la venta de cocaína”. La oficina de Sunday indicó que al menos cuatro de los acusados son estudiantes actuales.

“Esta es una conducta criminal muy grave. No hubo nada juvenil o infantil en este tipo de conducta”, declaró Sunday el lunes en una conferencia de prensa. “Esta era una organización de tráfico de alto nivel para esta región de Pensilvania”.

Cuatro personas están acusadas de conspiración, manejo de ganancias de actividad ilícita, organizaciones corruptas para cometer un delito grave y otros delitos. Otro acusado enfrenta cargos por conspiración para cometer un delito grave y uso delictivo de un medio de comunicación.

Ocho acusados enfrentan cargos menores por posesión de drogas.

Paul Robinson, padre de un estudiante que fue acusado junto con Abbatiello de ser uno de los dos principales proveedores de la red, está acusado del delito grave de manipulación de pruebas, entorpecimiento de la detención y obstrucción de la investigación. Las autoridades sostienen que tomó medidas para ocultar evidencia, incluida una caja fuerte que contenía drogas y dinero en efectivo.

En los documentos judiciales no se menciona a un abogado que pudiera hablar en nombre de Robinson.

Penn State informó que puso a Delta Upsilon bajo suspensión provisional, y señaló que Sigma Chi no está reconocida por la universidad y no está sujeta a su supervisión.

El director ejecutivo de Delta Upsilon, Justin Kirk, indicó que cualquier persona vinculada a la red de drogas que tuviera lazos con Delta Upsilon fue expulsada o suspendida de la fraternidad si no renunció.

El director ejecutivo de Sigma Chi, Michael Church, indicó que los tres miembros acusados de esa fraternidad fueron suspendidos a la espera del resultado del proceso judicial. Añadió que la fraternidad ha suspendido de manera provisional todas las operaciones de su capítulo en Penn State “mientras determinamos si estas acusaciones reflejan conducta individual o actividad organizada del capítulo”.

“Esta conducta es una violación atroz de nuestros valores y no tiene cabida en nuestra fraternidad, comunidad o sociedad”, manifestó Church, y agregó que cualquier miembro involucrado “será plenamente responsabilizado en la medida en que nuestra fraternidad lo permita”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.