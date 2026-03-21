Senado de EEUU bloquea prohibición sobre atletas transgénero en debate sobre ley electoral

El Senado bloqueó el sábado una enmienda que habría prohibido a los atletas transgénero competir en deportes femeninos, al rechazar una de las prioridades del presidente Donald Trump mientras presiona al Congreso para que actúe sobre una ley electoral.

Los senadores celebraban una inusual sesión de fin de semana para debatir la legislación electoral, que establecería estrictos requisitos para el registro de votantes y exigiría identificaciones con foto en los centros de votación, en un esfuerzo por evitar que personas que se encuentran ilegalmente en el país emitan su voto.

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto a principios de este año, pero el presidente republicano ha dicho desde entonces que quiere que se añadan prioridades adicionales a la legislación, incluida la prohibición deportiva para atletas transgénero y una prohibición de toda votación por correo.

Los demócratas seguramente terminarán bloqueando la legislación más amplia. Los senadores republicanos han dicho repetidamente que no cuentan con suficiente apoyo para superar el "filibuster" -- es decir, la norma según la cual se requieren 60 de los 100 votos en el Senado para aprobar una ley -- ni para encontrar otra vía alternativa. Los republicanos tienen 53 escaños.

Aun así, los republicanos llevaron la legislación al pleno del Senado esta semana para un debate prolongado, ya que Trump ha dicho que no firmará otros proyectos de ley hasta que aprueben la medida electoral. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, manifestó el sábado por la mañana que los republicanos “no han tomado ninguna decisión final sobre cómo concluir esto”.

“Lo que estamos tratando de hacer es asegurarnos de que estamos teniendo un debate a fondo”, señaló Thune, y dejar constancia de cada legislador "a favor de una posición o la otra".

La enmienda, que fue bloqueada por una votación de 49-41, habría penalizado a las instituciones educativas que reciben fondos federales si permitían que personas asignadas como varones al nacer participaran “en un programa o actividad deportiva designada para mujeres o niñas”.

Trump también quiere que el Congreso bloquee las cirugías de reasignación de sexo en algunos menores como parte del debate sobre las normas electorales. No está claro si el Senado someterá eso a votación.

Además, Trump ha dicho que quiere que el proyecto incluya una prohibición a la mayoría de los votos emitidos por correo. Trump ha criticado ese tipo de votación y lo convirtió en un eje central de sus esfuerzos por revertir su derrota ante el demócrata Joe Biden en las elecciones de 2020. Una prohibición de las boletas por correo enfrentaría una fuerte oposición de los legisladores.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.