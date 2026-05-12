Destacados ejecutivos acompañarán a Trump en su viaje a China, dice funcionario

Destacados ejecutivos de Estados Unidos, desde las grandes tecnológicas hasta el sector agrícola, han sido invitados a acompañar al presidente Donald Trump en su viaje a China esta semana, según un funcionario de la Casa Blanca.

Trump viaja a Beijing el martes para reunirse con el presidente Xi Jinping. Además de conversaciones sobre Irán, se espera que ambos líderes aborden el comercio y la inteligencia artificial.

Este es un vistazo a algunos de los ejecutivos que viajarán con Trump, según el funcionario de la Casa Blanca, quien no estaba autorizado a hacer comentarios públicos y habló bajo condición de anonimato.

Elon Musk

Musk, director general de Tesla y SpaceX, encabezó el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) de Trump hasta que se marchó en la primavera de 2025, antes de que la controvertida agencia temporal fuera clausurada en noviembre. El multimillonario, que también es dueño de la red social X, se enfrentó a Trump el verano pasado en una guerra de declaraciones en la que afirmó, sin pruebas, que el gobierno ocultaba información sobre la relación del presidente con el infame pedófilo Jeffrey Epstein. El magnate terminó diciendo que lamentaba algunas de sus publicaciones en X sobre Trump.

Desde entonces, Musk ha vuelto a concentrar su energía en Tesla y sus otras empresas. Tesla tiene operaciones en China y Musk ha visitado el país. También ha lidiado con fiscales franceses que buscan presentar cargos contra él y contra X por imágenes de abuso sexual infantil en la plataforma, deepfakes, desinformación y complicidad en la negación de crímenes contra la humanidad por parte de Grok, el sistema de inteligencia artificial de la plataforma. También hay un juicio que enfrenta a Musk con el director general de OpenAI, Sam Altman.

Tim Cook

Cook se mantiene ocupado mientras su etapa al frente de Apple llega a su fin. El director general anunció el mes pasado que su reinado de 15 años como máximo responsable de la empresa tecnológica concluirá el 1 de septiembre, cuando traspase las funciones de director general al jefe de ingeniería de hardware de Apple, John Ternus. Durante los años de Cook como principal ejecutivo, Apple vio dispararse su valor de mercado en más de 3,6 billones de dólares, en una era de prosperidad impulsada por el iPhone. Cook permanecerá en la compañía como presidente ejecutivo.

La dependencia de Apple de la fabricación en el extranjero obligó a Cook a dominar el arte de la diplomacia política, en particular mientras Trump libraba guerras comerciales con China durante sus dos mandatos en la Casa Blanca. Tras convencer al presidente de eximir al iPhone y a otros productos de los aranceles de su primer mandato, afrontó un desafío más difícil durante la administración actual.

Mientras insistía en que Apple trasladara la fabricación del iPhone de China a Estados Unidos, Trump impuso esta vez algunos aranceles al dispositivo. Pero, aun así, Cook logró minimizar las tasas al trasladar a India la producción de iPhones destinados al mercado estadounidense, además de conseguir algunas exenciones tras prometer que Apple invertiría 600.000 millones de dólares en Estados Unidos durante la segunda administración de Trump.

Kelly Ortberg

Robert “Kelly” Ortberg, exdirector general del fabricante aeroespacial Rockwell Collins, se convirtió en director general de Boeing en 2024. Ha dedicado tiempo a centrarse en la recuperación de la empresa, ya que ésta afrontaba problemas legales, regulatorios y de producción, además de crecientes repercusiones financieras cuando asumió el cargo.

Hace un año, Ortberg manifestó que no esperaba que la guerra comercial de Estados Unidos con China frenara la recuperación financiera de Boeing ni le impidiera alcanzar los objetivos de entrega de aeronaves con aerolíneas chinas que se negaban a aceptar sus aviones. En abril de 2025, Beijing elevó al 125% su impuesto a la importación de bienes estadounidenses en represalia por el aumento de Trump del arancel a productos fabricados en China al 145%. El arancel de China aumentaría a más del doble el costo de los aviones de pasajeros que Boeing, el mayor exportador de Estados Unidos, vende por decenas de millones de dólares. Pero Beijing supone ahora una amenaza menor para Boeing que antes, ya que con el tiempo ha empezado a enviar allí menos de sus aviones terminados.

Boeing ha mantenido conversaciones continuas con China sobre una posible gran venta de aeronaves.

Quién más va

El presidente y director general de Blackrock, Larry Fink

El presidente, director general y cofundador de Blackstone, Stephen Schwarzman

El presidente y director general de Cargill, Brian Sikes

La presidenta y directora general de Citi, Jane Fraser

El director general de Coherent, Jim Anderson

El presidente y director general de GE Aerospace, H. Lawrence Culp

El presidente y director general de Goldman Sachs, David Solomon

El director general de Illumina, Jacob Thaysen

El director general de Mastercard, Michael Miebach

La presidenta y vicepresidenta del consejo de administración de Meta, Dina Powell McCormick

El presidente del consejo de administración, presidente y director general de Micron, Sanjay Mehrotra

El presidente y director general de Qualcomm, Cristiano Amon

El director general de Visa, Ryan McInerney

———-

Aamer Madhani en Washington D.C. contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.