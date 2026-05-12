Jackson recibe Palma de Oro honoraria en un Cannes lleno de estrellas pese al repliegue de Hollywood

El 79.º Festival de Cine de Cannes se inauguró el martes con la política, la inteligencia artificial y las prioridades cambiantes de Hollywood ocupando un lugar central en el encuentro cinematográfico mundial en la Riviera francesa.

El festival arrancó con un homenaje al director Peter Jackson, al entregar al cineasta de “Lord of the Rings” (“El Señor de los Anillos”) una Palma de Oro honorífica. El actor Elijah Wood, quien interpretó a Frodo Bolsón en la franquicia fantástica de Jackson, fue el encargado de presentarlo; fue uno de los muchos rostros destacados en la alfombra roja de Cannes, entre ellos Bong Joon Ho, Joan Collins, Heidi Klum y James Franco.

“Nunca he logrado entender por qué me están dando una Palma de Oro. No soy el tipo de persona para una Palma de Oro”, manifestó el cineasta neozelandés de cabello desgreñado.

Luego, Jackson fue agasajado con una interpretación de la canción “Get Back”, un guiño a su aclamado documental de 2021 sobre The Beatles. El director, sentado a la derecha del escenario, movía los labios siguiendo la letra.

Jane Fonda y la estrella chino-singapurense Gong Li inauguraron oficialmente el festival, y Fonda declaró: “El cine siempre ha sido un acto de resistencia”.

Fue una observación apropiada para un festival de cine que ya ha visto a la política ocupar el centro de la escena. Durante la presentación del jurado que decidirá la Palma de Oro, el máximo galardón de Cannes, los integrantes hablaron sin rodeos sobre lo que implica celebrar un festival de cine en un momento de conflicto geopolítico.

El jurado de la Palma de Oro sopesa la política en el cine

Paul Laverty, el guionista escocés conocido por sus películas con el director Ken Loach, señaló el cartel de Cannes de este año, de “Thelma y Louise”, mientras hablaba de asistir a Cannes durante lo que calificó como “genocidio en Gaza”. Citando “El rey Lear”, afirmó: “Los locos guían a los ciegos”.

“Cannes tiene un cartel maravilloso”, comentó Laverty. “¿No es fascinante ver algunos como Susan Sarandon, Javier Bardem y Mark Ruffalo que han sido vetados por sus opiniones al oponerse al asesinato de mujeres y niños en Gaza? Vergüenza para la gente de Hollywood que hace eso”.

El jurado, integrado por nueve miembros, es presidido por Park Chan-wook, el cineasta surcoreano de “Oldboy” y “No Other Choice”, quien sostuvo que la política y el cine van de la mano.

“El arte y la política no son conceptos que estén en conflicto entre sí”, señaló Park. “No se puede descalificar una película con el pretexto de que tiene un mensaje político. Del mismo modo que no se puede rechazar una película porque no sería lo suficientemente política”.

Otros miembros del jurado incluyen a Chloé Zhao, Stellan Skarsgård, Ruth Negga y Demi Moore, quien hace dos años fue celebrada en Cannes por su regreso con su actuación en “The Substance” ("La sustancia").

Moore habló sobre un tema que ya ha dominado la conversación en el festival de este año.

“La IA está aquí, y por eso combatirla es, en cierto sentido, librar una batalla que vamos a perder”, afirmó. “Así que encontrar maneras de trabajar con ella, creo, es un camino más valioso”, añadió. “¿Estamos haciendo lo suficiente para protegernos? No lo sé. Mi inclinación sería decir que probablemente no”.

Hollywood se toma un respiro

Lo que no está en Cannes ha generado tanto ruido como lo que sí está. Hollywood está en gran medida ausente este año.

Mientras que éxitos recientes como “Top Gun: Maverick” y “Elvis” aterrizaron en ediciones anteriores, las películas de estudio este año se han visto disuadidas ya sea por la posibilidad de una recepción accidentada o por el alto costo de llevar a las grandes estrellas a la Costa Azul. Lo más cercano en la programación de Cannes es una celebración de aniversario de “Fast & Furious”.

El director artístico de Cannes, Thierry Frémaux, dijo que Hollywood “se está reconfigurando” en medio de la propuesta de adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance.

“Espero que las películas de estudio regresen”, declaró Frémaux a los periodistas el lunes.

La temporada del Oscar empieza temprano

Cannes se ha hecho más conocido por sus largas ovaciones de pie que por sus abucheos.

Este año, una larga lista de cineastas de renombre ocupará el centro de la escena. Entre quienes tienen previsto presentar nuevas películas están Pedro Almodóvar (“Amarga Navidad”), James Gray (“Paper Tiger”), Na Hong-jin (“Hope”), Pawel Pawlikowski (“Fatherland”) y Ryusuke Hamaguchi (“All of a Sudden”).

Si Cannes ha perdido fuerza como plataforma mundial de lanzamiento para estrenos de estudios, ha crecido como semillero de aspirantes al Oscar.

Hace dos años, “Anora”, de Sean Baker, ganó la Palma antes de llevarse el premio a mejor película en los Oscar. El año pasado, selecciones de Cannes como “Sentimental Value” ("Valor sentimental"), “O Agente Secreto" ("El agente secreto") y “Yek tasadof-e sadeh” ("Un simple accidente") pasaron a desempeñar papeles destacados en la temporada de premios.

Con frecuencia, el distribuidor especializado Neon ha estado a la vanguardia en ese camino que va de Cannes a los Oscar. Neon ha respaldado a las últimas seis películas galardonadas con la Palma de Oro, una racha sin precedentes que podría estar en condiciones de ampliar. La empresa está vinculada a más de una cuarta parte de las 22 películas en competencia por la Palma de Oro.

Aunque Cannes pueda tener pocos grandes títulos de Hollywood, no le faltan estrellas. En las próximas dos semanas está previsto que aparezcan Kristen Stewart, Barbra Streisand, Adam Driver, Javier Bardem, Michael Fassbender, Cate Blanchett, Rami Malek, Sebastian Stan, Sandra Hüller y muchos otros.

Queda por ver cuánto de todo esto servirá como telón de fondo para “The White Lotus”. La cuarta temporada de la aclamada serie de HBO de Mike White gira en torno a un viaje a Cannes. El mes pasado, la serie comenzó a rodarse en la Riviera francesa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.