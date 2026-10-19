Un militar muere al caer durante una exhibición en un partido de fútbol americano y desata críticas a Hegseth

Un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos murió el sábado tras caer desde las vigas del Alamodome durante una acrobacia previa a un partido en San Antonio, Texas. El incidente ha vuelto a poner el foco en el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y en el uso de espectáculos promocionales por parte de las Fuerzas Armadas durante eventos públicos.

El militar murió en un hospital de la zona tras participar en una demostración de descenso en rápel, realizada antes del partido entre la Universidad de Texas en San Antonio y la Academia Naval de Estados Unidos, como parte de un homenaje a las Fuerzas Armadas y a los veteranos.

Los videos difundidos en redes sociales muestran el descenso descontrolado del militar y el silencio que se apoderó del estadio mientras los equipos de emergencia acudían rápidamente al campo.

“Murió”, escribió en X Jackie Singh, asesora de la campaña presidencial de Joe Biden en 2020. “Gracias, @PeteHegseth y @SecWar, por otro espectáculo de reclutamiento inútil y trágico”.

Por su parte, el estratega demócrata Chris D. Jackson calificó el incidente de “absolutamente repugnante”.

open image in gallery Un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos murió el sábado tras caer desde las vigas del Alamodome durante una demostración de descenso en rápel previa a un partido en San Antonio. El accidente ha vuelto a poner el foco en el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y su insistencia en promover el “espíritu guerrero” en las Fuerzas Armadas ( Getty )

“Estas ridículas exhibiciones militares en los partidos de fútbol americano tienen que terminar”, escribió Jackson en X. “Ahora un hombre podría perder la vida, todo porque algún funcionario como Hegseth aparentemente pensó que montar un espectáculo de machismo para quienes fueron a ver FÚTBOL AMERICANO era una idea brillante. Estos hombres son seres humanos, NO son accesorios para el espectáculo político de nadie”.

Hegseth ya había insistido en la necesidad de fortalecer el espíritu guerrero de las Fuerzas Armadas, una postura que ha ido acompañada de un aumento de las exhibiciones militares de gran despliegue en eventos públicos. Sin embargo, las demostraciones de descenso en rápel forman parte desde hace años de las actividades anuales de homenaje a las Fuerzas Armadas organizadas por la universidad.

La Fuerza Aérea confirmó el domingo que el militar pertenecía al Destacamento 2 del 6.º Escuadrón de Entrenamiento de Combate, una unidad que opera desde la Base Conjunta San Antonio-Camp Bullis y depende de un escuadrón con sede en la Base Aérea Nellis, en Nevada. La unidad se encarga de entrenar a controladores aéreos tácticos.

Según el San Antonio Express-News, uno de los cuatro militares que participaban en la demostración descendió por una cuerda desde las vigas del techo de manera “descontrolada” y cayó al suelo.

open image in gallery El militar murió en un hospital de la zona tras participar en una demostración de descenso en rápel en el Alamodome, antes del partido de homenaje a las Fuerzas Armadas y a los veteranos entre la Universidad de Texas en San Antonio y la Academia Naval de Estados Unidos ( Getty Images )

El personal médico atendió de inmediato al militar en el lugar del accidente, antes de que el Departamento de Bomberos de San Antonio lo trasladara a un hospital como paciente de prioridad 1, debido a la gravedad de sus lesiones. El militar murió posteriormente a causa de las heridas.

La identidad del fallecido no se ha revelado a la espera de que se notifique a sus familiares. Por su parte, la Fuerza Aérea informó que las causas de la caída siguen bajo investigación.

“Lamentamos profundamente el incidente ocurrido al inicio del partido de fútbol americano de esta noche”, publicó un portavoz de la universidad en Instagram el sábado por la noche. “Nuestros pensamientos y oraciones están con el militar afectado, su familia y sus compañeros de las Fuerzas Armadas”.

El accidente retrasó diez minutos el inicio del partido, ya que el entrenador principal, Jeff Traylor, mantuvo a su equipo en el vestuario mientras el personal médico atendía al militar.

“La única información que tenía era que había ocurrido un incidente y que el partido se iba a retrasar. No dimos más detalles”, explicó Traylor después del encuentro. “No sabía si había tomado la decisión correcta. No sabía nada. No sabía qué decirles, así que decidí manejarlo de esa manera”.

open image in gallery Hegseth ha insistido en promover el “espíritu guerrero” en las Fuerzas Armadas, una postura que ha ido acompañada de un aumento de las exhibiciones militares de gran despliegue en eventos públicos ( AP )

Traylor señaló que sus jugadores sintieron que la energía “se había desvanecido” cuando regresaron al campo, en medio de un ambiente que describió como sombrío. La Universidad de Texas en San Antonio venció a la Academia Naval de Estados Unidos por 38 a 34 ante 23.297 espectadores.

“Mis pensamientos y oraciones están con esa familia”, declaró ante la prensa Owen McCown, el mariscal de campo del equipo, después del partido. “Sé que rezamos al terminar el encuentro, pero seguiremos teniendo a la familia presente en nuestros pensamientos y oraciones”.

McCown añadió que retomar el partido después de la emergencia fue difícil para los jugadores.

“Es difícil”, reconoció. “Creo que, como jugadores, lo primero en lo que pensamos es en la familia. Obviamente, esto es mucho más importante que el fútbol americano”.

“Luego, a medida que avanzaba el partido, hubo altibajos y volvimos a concentrarnos en el juego. Al principio me costó adaptarme, pero finalmente logré recuperar el ritmo”.

Traducción de Leticia Zampedri