Muchos judíos en EEUU han experimentado agresiones o acoso en el último año, halla encuesta AP-NORC

Muchos adultos judíos se sienten inseguros en Estados Unidos, según revela una nueva encuesta de AP-NORC, y la mayoría afirma que se sienten menos seguros que antes del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

La encuesta de The Associated Press-Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos apunta a cómo han cambiado en un periodo relativamente corto las actitudes de los adultos judíos respecto a su propia seguridad personal, a medida que más estadounidenses se tornaron críticos de la estrecha alianza de Washington con Israel. La guerra en Gaza desató protestas en Estados Unidos por las acciones militares de Israel contra los palestinos en Gaza, y coincidió con un aumento en los ataques violentos contra comunidades judías en territorio estadounidense.

Los resultados ponen de relieve la vulnerabilidad que sienten muchos adultos judíos en Estados Unidos a medida que se erosiona el apoyo bipartidista a Israel y surgen divisiones significativas dentro de la comunidad judía sobre qué constituye el antisemitismo, en particular cuando se trata de protestar contra Israel.

Una proporción significativa de adultos judíos —aproximadamente 3 de cada 10— dice que ellos o alguien en su hogar ha sufrido agresión física, abuso verbal, acoso en línea o daños a la propiedad debido a su origen judío durante el último año, según la encuesta.

Hal Guberman, un hombre de 30 años en Nueva Jersey, usa una kipá con cierta aprensión desde que un desconocido en un auto que pasaba le gritó un insulto cuando Guberman caminaba por la calle el año pasado.

“Esa persona no sabe nada de mí. No conoce mis ideas políticas. No conoce mis creencias. No conoce mis puntos de vista”, manifestó Guberman. “Pero vio que soy visiblemente judío y se formó una opinión sobre mí”.

Los adultos judíos consideran que el prejuicio contra los judíos es un problema grave, y muchos se sienten inseguros

Aproximadamente 6 de cada 10 adultos judíos dicen que el prejuicio contra los judíos es un problema “extremadamente” o “muy” serio en Estados Unidos en la actualidad, una percepción que es más marcada entre los adultos judíos que dicen estar “extremadamente” o “muy” vinculados emocionalmente a Israel.

Cerca de un tercio de los adultos judíos dice que se siente “muy” o “algo” seguro siendo una persona judía en Estados Unidos hoy, mientras que cerca de un tercio se siente “muy” o “algo” inseguro. El resto, aproximadamente 3 de cada 10, dice que no se siente ni seguro ni inseguro. Quienes tienen un vínculo estrecho con Israel, o se identifican como judíos por religión —en lugar de decir que no tienen afiliación religiosa, pero sí una conexión cultural, étnica o familiar con el judaísmo— tienen más probabilidades de sentirse amenazados en el entorno actual.

Alrededor de 6 de cada 10 adultos judíos dicen que se sienten “menos seguros” siendo personas judías en Estados Unidos que antes del ataque de Hamás en 2023, incluidos cerca de 7 de cada 10 de quienes son judíos por religión. Aproximadamente un tercio de los adultos judíos dice que se siente “más o menos igual de seguro”, y muy pocos se sienten más seguros.

Erin Baskin, una mujer de 36 años en Pensilvania, comentó que los ataques del 7 de octubre no cambiaron cuán segura se siente, porque ella ya había tenido experiencias propias con prejuicios antes de esos hechos.

“Siempre he crecido con antisemitismo”, expresó. “En la comunidad rural en la que estoy, confunden el judaísmo con el sionismo todo el tiempo. Lamentablemente, esa ha sido mi experiencia. No es nada nuevo”.

Algunos adultos judíos se han vuelto más cautelosos a la hora de identificarse abiertamente como judíos tras los ataques del 7 de octubre, encontró la encuesta.

Aproximadamente 4 de cada 10 adultos judíos dicen que es “menos probable” que usen, lleven o exhiban cosas que podrían identificarlos como personas judías que antes del ataque de Hamás del 7 de octubre. Alrededor de la mitad dice que es “más o menos igual de probable”, y cerca de 1 de cada 10 dice que es “más probable”.

Caitlin Rosendorn, una mujer de 24 años en Illinois, contó que solía usar un collar con una Estrella de David, pero ahora le preocupa que llevarlo pueda dar a la gente la impresión incorrecta de que apoya los ataques de Israel contra el pueblo palestino.

“No quiero usar una Estrella de David en el trabajo si eso va a alejar a alguien que ve a la Estrella de David como un símbolo de Israel en lugar de un símbolo del judaísmo”, explicó. “No quiero que la gente se haga una idea equivocada sobre mis opiniones”.

Muchos judíos reportan agresiones físicas, daños a la propiedad o acoso

Aproximadamente 1 de cada 10 adultos judíos dice que, en el último año, ellos o alguien en su hogar ha sido agredido físicamente. Una proporción similar sufrió daños a su propiedad o destrucción de la misma específicamente por su origen judío.

Alrededor de 2 de cada 10 adultos judíos dicen que ellos o alguien en su hogar ha sido objeto de un insulto, amenazas, hostigamiento verbal o abuso verbal. De manera similar, cerca de 2 de cada 10 dicen que sufrieron acoso en línea o ciberacoso. En total, aproximadamente 3 de cada 10 adultos judíos dicen que ellos o alguien en su hogar ha experimentado al menos uno de estos incidentes debido a su origen judío.

Los adultos judíos que asisten a servicios religiosos al menos una vez al mes tienen mucha más probabilidad que los adultos judíos en general de decir que ellos o alguien en su hogar ha sufrido ataques o acoso por su origen judío, un hallazgo detectado luego de que en los últimos años ha habido varios ataques contra espacios religiosos judíos.

Algo menos de la mitad de los adultos judíos que asisten con frecuencia a servicios religiosos dicen que ellos o alguien en su hogar ha enfrentado hostigamiento verbal. Una proporción similar sufrió acoso en línea, y cerca de una cuarta parte ha lidiado con ataques físicos o daños a la propiedad.

Jon Kessler, de 38 años, de California, quien creció en la tradición conservadora del judaísmo, cree que los no judíos podrían sorprenderse del grado al que los adultos judíos deben tomar en cuenta la seguridad en eventos comunitarios.

“La mayoría de la gente cuando va a la iglesia no tiene seguridad armada, pero cada sinagoga tiene un guardia de seguridad armado”, señaló Kessler. “La guardería judía de mi hijo tiene un guardia de seguridad armado”.

Los judíos están divididos con respecto a si protestar contra Israel es una forma de antisemitismo

Las protestas en torno a oradores vinculados a Israel —ya sea el discurso del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ante el Congreso, o conferencistas universitarios que son considerados demasiado favorables o demasiado críticos del país— se volvieron más comunes tras la reacción negativa de la opinión pública por la guerra de Israel en Gaza.

Los adultos judíos, en particular, están divididos sobre si protestar contra un evento relacionado con Israel es un acto de prejuicio contra las personas judías en general. Aproximadamente la mitad de los adultos judíos dicen que las protestas antiisraelíes no son una forma de antisemitismo, pero cerca de 4 de cada 10 dicen que sí lo son.

Muchas protestas antiisraelíes han estado vinculadas a críticas a la acción militar de Israel en Gaza. Más de 73.000 palestinos han muerto en Gaza desde que Israel respondió al ataque de Hamás en 2023, según el Ministerio de Salud de Gaza —operado por Hamás—, que en sus cifras no ofrece distinción entre muertes de civiles y de combatientes.

Aproximadamente dos tercios de los adultos judíos dicen que criticar a Israel por sus acciones militares no es una forma de antisemitismo, pero los adultos judíos con un vínculo emocional estrecho con Israel tienen más probabilidades de decir que esa crítica a las acciones militares de Israel es antisemita. Dicho esto, relativamente pocos adultos judíos dicen que es antisemita criticar a Israel por “cualquier motivo”.

Los estadounidenses en general tienen menos probabilidades de decir que es antisemita protestar contra un evento que apoya a Israel o criticar las acciones militares de Israel, pero también es mucho menos probable que tengan una opinión.

Los adultos judíos están más unidos a la hora de considerar que algunas acciones son definitivamente antisemitas. La abrumadora mayoría dice que vandalizar sinagogas o negocios de propiedad judía debido a las acciones de Israel es antisemitismo. Lo mismo ocurre con negar la realidad o el alcance del Holocausto, atribuir a las personas judías en Estados Unidos la responsabilidad por las acciones de Israel, decir que Israel no debería existir como un Estado judío, o afirmar que los judíos estadounidenses son más leales a Israel que a Washington.

Hay menos consenso entre los adultos no judíos en Estados Unidos sobre si algunas de estas acciones constituyen antisemitismo, y muchos dicen no estar seguros.

Amanda Goldsmith, de 53 años, que vive en Chicago, cree que la gente se ha acostumbrado demasiado a expresar opiniones antisemitas en línea, algo que antes pensaba que sólo existía en espacios extremistas.

“Ahora parece que había una corriente subterránea, y reina el caos, y todo el mundo es libre de decir lo que quiera", expresó. “La libertad con la que la gente dice cosas horribles sobre los judíos es espantosa”.

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Los periodistas de The Associated Press Giovanna Dell’Orto en Minneapolis y Peter Smith en Pittsburgh contribuyeron a este despacho.

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

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La encuesta AP-NORC a 3.040 adultos se realizó del 11 al 17 de junio, con base en una muestra extraída del panel AmeriSpeak de NORC, basado en probabilidades y diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. La encuesta incluyó entrevistas con 1.022 adultos judíos. El margen de error de muestreo para los adultos en general es de más/menos 2,8 puntos porcentuales, y el margen de error de muestreo para los adultos judíos es de más/menos 5,0 puntos porcentuales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.