Ministro iraní dice que el fin de guerra incluye el fin de la ocupación israelí en Líbano

El principal diplomático de Irán dijo que el fin de la guerra de Irán incluía el fin de la ocupación israelí de Líbano, según declaraciones citadas el martes.

La televisora estatal iraní citó al ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, que hizo ese comentario a diplomáticos extranjeros durante una reunión. No transmitió las declaraciones, pero las mostró en un gráfico en pantalla.

También citó a Araghchi al señalar que la continua ocupación de Israel del sur de Líbano violaría el memorando de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán. Sigue sin estar claro qué contiene el acuerdo provisional, ya que aún no se ha publicado íntegramente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.