Jueza planea nombrar a exfiscal como perito especial en el caso del campo de golf de Trump

Una jueza federal dijo el sábado que tiene la intención de nombrar a una exfiscal federal que ostentaba un alto rango en la capital del país durante el primer mandato del presidente Donald Trump para que investigue si fue engañada deliberadamente por abogados y funcionarios del gobierno en una demanda que impugna uno de los preciados proyectos de construcción de Trump en Washington: la renovación de un histórico campo público de golf a orillas del río Potomac.

Jessie Liu, exfiscal federal del Distrito de Columbia, examinaría si funcionarios del Departamento del Interior y del Servicio de Parques Nacionales, así como abogados del Departamento de Justicia, violaron normas éticas o engañaron a la jueza federal de distrito Ana Reyes durante el desarrollo del caso, iniciado en febrero por la DC Preservation League y dos golfistas.

El gobierno republicano planea cerrar el East Potomac Golf Course y el parque el 15 de noviembre con la intención de construir un “campo de golf de clase mundial, de nivel campeonato, capaz de albergar grandes eventos”. Una orden judicial emitida por Reyes el mes pasado prohíbe temporalmente que el gobierno retire o dañe más árboles en el campo, y la administración debe dar un aviso por escrito con 10 días de antelación antes de realizar cualquier “modificación irreparable” de cualesquier “formas o características” del campo mientras la demanda siga activa.

Reyes da a cada una de las partes la oportunidad de ser escuchada sobre su plan de designar a Liu como perito especial en el caso. Deben hacerlo por escrito a más tardar el viernes, cuando está programada la próxima audiencia judicial en la disputa.

Reyes, nominada por el presidente demócrata Joe Biden, quiere saber si los funcionarios federales mintieron sobre el alcance de los planes de renovación durante meses de audiencias. También quiere saber si dijeron la verdad sobre diversas medidas que tomaron, incluida la tala de cientos de árboles a inicios del mes pasado. Anunció durante una audiencia el 30 de octubre que estaba iniciando una investigación formal sobre la conducta del gobierno. En etapas previas del caso, rechazó numerosas mociones de los demandantes para intervenir, al señalar que confiaba en los abogados del gobierno.

Como principal fiscal federal de la ciudad, Liu supervisó algunos de los asuntos remitidos a su oficina por el entonces fiscal especial Robert Mueller durante su investigación sobre posibles vínculos entre la campaña de Trump de 2016 y Rusia. Posteriormente, el presidente la nominó para ser fiscal general adjunta asociada, el tercer cargo de mayor rango en el Departamento de Justicia.

Liu retiró su candidatura tras enfrentar oposición en el Comité Judicial del Senado, controlado por republicanos, debido a su antigua pertenencia a un grupo de abogados que ha respaldado el derecho al aborto. Finalmente, renunció al grupo porque, según dijo anteriormente, adoptaba posturas inclinadas hacia la izquierda, y ahora forma parte de su propio bufete, Liu Shur Kravis LLP.

David Super, profesor de derecho en el Georgetown University Law Center, dijo que el inicio de una investigación formal por parte de una jueza para examinar la conducta de los participantes en un juicio “puede ser un precursor de declarar a alguien en desacato al tribunal”.

Super añadió que también es un reflejo “de la dificultad que tuvo para determinar quién inició la tala de árboles en desafío a las garantías que proporcionó el Departamento de Justicia. Ella no tiene tiempo para seguir celebrando audiencias largas y complejas, y por eso quiere un perito especial que acote los temas”.

Reyes ordenó la audiencia del 30 de octubre después de que Trump indicara, en múltiples publicaciones en Truth Social, que había planes para el campo de golf y que se esperaba que la construcción comenzara el 15 de noviembre. El mandatario afirmó que el parque estaría cerrado durante 15 meses mientras se realizan las obras.

Las publicaciones del presidente, que comenzaron el 18 de octubre, generaron una dinámica tensa en diversas audiencias judiciales posteriores, cuando los funcionarios de la administración no pudieron confirmar la existencia de los planes al ser interrogados por Reyes. Finalmente, ella preguntó en quién debía confiar. El Departamento de Justicia presentó un aviso el 28 de octubre indicando que los planes eran reales.

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Bedayn informó desde Austin, Texas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.