Departamento de Justicia de EEUU retira intento de obligar a California a apartar boletas en disputa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó el viernes la desestimación de la demanda que presentó para impedir que California contara aproximadamente 20.000 boletas electorales que, según alegaba, correspondían a personas sin ciudadanía estadounidense, hasta que pudiera verificarse su estatus migratorio.

La petición se produce apenas unos días después de las importantes derrotas de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato y aproximadamente una semana antes de una audiencia programada en la que un perito especial debía evaluar la exactitud de la lista de presuntos no ciudadanas. Autoridades de California habían señalado que el listado está desactualizado e incluye a votantes legítimos, una opinión que el juez federal a cargo del caso también reflejó en la contundente orden con la que negó la solicitud del gobierno federal.

El caso estuvo en el centro del esfuerzo del gobierno del presidente Donald Trump por imponer su control sobre las elecciones administradas por los estados en todo el país, a las que el mandatario acusó, sin aportar pruebas, de estar plagadas de votos de personas no ciudadanas. Los datos disponibles indican que esos casos son sumamente raros.

El Departamento de Justicia sigue inmerso en litigios con múltiples grupos de inmigrantes y de derechos electorales que buscan limitar su uso de la lista de lo que afirma que son personas sin la ciudadanía. En un comunicado el viernes por la noche, indicó que continuaría procesando y litigando presuntas violaciones de la ley electoral mediante otros casos legales.

El departamento presentó también una moción en apoyo de otra demanda interpuesta en mayo, que alega que California viola las leyes electorales nacionales al no retirar suficientemente de sus censos a personas no habilitadas para votar. La intervención forma parte de un esfuerzo más amplio para seguir “agotando todos los recursos civiles y penales disponibles para garantizar que solo ciudadanos estadounidenses elegibles voten en elecciones estadounidenses”, manifestó el principal fiscal de Los Ángeles, Bill Essayli.

California había procesado alrededor de nueve millones de boletas hasta las primeras horas del viernes, y quedaban aún casi cinco millones más por contar, según funcionarios electorales estatales. La moción para desestimar la demanda señaló que, para cuando se celebre la próxima vista, el estado ya habrá “mezclado de manera irreversible las boletas impugnadas con las legales”.

“La reparación que Estados Unidos buscaba y necesitaba ya no está disponible, lo que hace necesaria la desestimación voluntaria”, indicó la moción.

La demanda se presentó a mediados de octubre, cuando ya se habían enviado boletas a los 23 millones de votantes registrados del estado, y después de que se hubieran procesado ya cientos de miles. Una vez que se procesan, los votos se vuelven completamente anónimos.

La portavoz del Departamento de Justicia, Kiersten Pels, reiteró el viernes acusaciones previas de que “California optó por proteger a votantes ilegales y por ello se negó a cooperar” con la solicitud federal de apartar boletas, y afirmó que “miles de personas que probablemente no son ciudadanos permanecen en el censo electoral de California y votaron en las elecciones de 2026”.

En las últimas semanas, fiscales de California arrestaron a más de 30 personas no ciudadanas acusadas de registrarse ilegalmente para votar. A algunas se las acusó también de haber votado en elecciones anteriores.

El juez federal de distrito David O. Carter nombró al perito especial a finales de octubre, poco después de permitir que California siguiera adelante con las elecciones según lo previsto. Carter, quien fue nombrado por el expresidente Bill Clinton, sostuvo en su orden que separar las boletas en una etapa tan tardía implicaría el riesgo de privar del derecho al voto a ciudadanos y advirtió que esto “causaría estragos” en los comicios de mitad de mandato.

El perito especial también habría considerado si las autoridades electorales de California contaban o no, de hecho, con un mecanismo para separar las boletas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.