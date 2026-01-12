Más estadounidenses se identifican como independientes políticos, según una nueva encuesta

Los estadounidenses están rechazando cada vez más a los dos principales partidos políticos, según una nueva encuesta.

Un poco menos del 45% de los adultos en Estados Unidos ahora se identifican como independientes, según una nueva encuesta de Gallup. Eso representa un cambio sustancial respecto a hace 20 años, cuando cerca de un tercio decía que no se identificaba con los demócratas o los republicanos.

Este grupo parece estar cada vez más impulsado por su descontento con el partido en el poder, según el análisis de Gallup. Esa es una dinámica que podría ser favorable para los demócratas en las elecciones de medio término de este año, pero no promete lealtad duradera. Los independientes se han inclinado hacia los demócratas en el último año cuando se les preguntó hacia qué partido se inclinan, encontró Gallup, pero las actitudes hacia el partido no se han vuelto más cálidas. Esto sugiere que las ganancias de los demócratas probablemente estén más relacionadas con las opiniones cada vez más negativas de los independientes sobre el presidente Donald Trump.

Las personas más jóvenes, en particular, están rechazando a los partidos a tasas mucho más altas que las generaciones mayores. Más de la mitad de la Generación Z y los Millennials se identifican como independientes políticos, mientras que la mayoría de las generaciones mayores se alinean con un partido. Eso es diferente del pasado, cuando más jóvenes adultos se identificaban con los demócratas o los republicanos. Y es parte de la razón por la cual los cambios frecuentes y dramáticos en el poder político pueden volverse cada vez más normales.

Los demócratas recuperan la ventaja con los independientes

Los independientes han sido durante mucho tiempo el grupo político más grande en Estados Unidos, y su número ha aumentado en los últimos 15 años. Pero a menudo, están más inclinados a alinearse con uno de los partidos sobre el otro.

Este año, el Partido Demócrata ganó ventaja cuando se les preguntó a los independientes si se inclinan más hacia el Partido Demócrata o el Republicano. El 47% de los adultos ahora se identifican como demócratas o se inclinan hacia el Partido Demócrata, mientras que el 42% son republicanos o se inclinan hacia los republicanos. Esto es una indicación de cómo se sienten los estadounidenses sobre sus afiliaciones políticas, y puede no reflejar el registro real de los votantes.

Esto revertió la ventaja de afiliación partidaria que el Partido Republicano mantuvo mientras el presidente Joe Biden estaba en el cargo, volviendo a donde estaban los demócratas durante el primer mandato de Trump.

Si bien eso ciertamente no es una mala noticia para los demócratas mientras buscan recuperar una o ambas cámaras del Congreso en noviembre, es más probable que se estén beneficiando del descontento de los independientes con Trump, en lugar de construir una buena voluntad duradera para ellos mismos. La aprobación de Trump entre los independientes ha caído constantemente durante el año, mientras que la favorabilidad de los demócratas sigue siendo históricamente baja.

Los jóvenes impulsan la fuerza de los independientes

Los estadounidenses jóvenes están impulsando el reciente aumento de adultos que se identifican como independientes.

La encuesta de Gallup encontró que la mayoría de los adultos de la Generación Z y los Millennials, nacidos entre 1981 y 2007, ahora se identifican como independientes. La identidad independiente es más débil en las generaciones mayores, donde solo alrededor de cuatro de cada 10 en la Generación X actualmente se consideran independientes y aproximadamente tres de cada 10 adultos mayores lo hacen.

Los adultos jóvenes de hoy son más propensos que las generaciones anteriores a identificarse fuera del Partido Demócrata y Republicano. Mientras que el 56% de los adultos de la Generación Z se llaman a sí mismos independientes, eso es más alto que en 2012, cuando el 47% de los Millennials dijeron que eran independientes, y en 1992, cuando el 40% de los adultos de la Generación X se identificaron de esa manera, según el análisis de Gallup.

Eso significa que esta tendencia no es probable que cambie, a menos que los partidos sean capaces de cambiar la forma en que los jóvenes los ven.

Los estadounidenses independientes son cada vez más los moderados

Los estadounidenses que se identifican como moderados cada vez más no se ven a sí mismos en ninguno de los partidos, muestra la encuesta de Gallup.

Más independientes han descrito sus puntos de vista políticos como "moderados" en la última década, mientras que los demócratas y republicanos han sido menos propensos a identificarse como moderados.

Aproximadamente la mitad de los independientes, el 47%, se llamaron a sí mismos moderados en 2025, en comparación con alrededor de tres de cada 10 demócratas y alrededor de dos de cada 10 republicanos.

Al mismo tiempo, los demócratas y republicanos se han vuelto cada vez más polarizados en su ideología. Aproximadamente seis de cada 10 demócratas ahora se llaman a sí mismos liberales, mientras que la proporción que se considera moderada está entre las más bajas que jamás haya habido. Entre los republicanos, el 77% se considera conservador, y la identidad moderada también está en un punto bajo.

Eso crea otro desafío para los partidos ya que los llamamientos a la moderación podrían alienar a las personas más comprometidas en su base.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.