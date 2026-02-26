Madre de tres que reapareció después de 24 años revela por qué dejó a su familia tras ir de compras navideñas

Una madre de tres hijos de Carolina del Norte, EE. UU., que desapareció mientras hacía compras navideñas hace 24 años, dejó atrás a su familia debido a “problemas domésticos”, según declaró a las autoridades.

Michele Lyn Hundley Smith, que entonces tenía 38 años, salió de su casa de Eden, al sur de la frontera con Virginia, para ir de compras navideñas en diciembre de 2001, pero nunca regresó. Sin embargo, las autoridades anunciaron el viernes que Smith, ahora de 62 años, había sido encontrada “sana y salva”.

“La encontramos gozando de buena salud”, dijo el sheriff del condado de Rockingham, Sam Page, a la revista People.

“Permítanme aclarar que no hubo ninguna acusación de delito en relación con su partida”, dijo Page, y añadió: “Pero, la Sra. Smith dijo que se había ido debido a problemas domésticos en curso en ese momento”.

Señaló que ella “no [había dado] más detalles al respecto” y dijo que la oficina del sheriff no tenía constancia de que hubiera denunciado un problema doméstico antes de su desaparición.

Michele Lyn Hundley Smith fue dada por desaparecida tras ir de compras navideñas en diciembre de 2001 y nunca regresar a casa. Sin embargo, las autoridades localizaron a la mujer desaparecida en un lugar no revelado el viernes ( FBI )

Page elogió a los detectives por un “trabajo bien hecho”, y señaló que la mayoría de los casos de personas desaparecidas no tenían este tipo de resolución.

“Encontraron a esta mujer que [ha] estado desaparecida durante muchos años, más de 20 años. Y no vemos muchos casos de personas desaparecidas así”, dijo Page, y agregó: “Pero ahora al menos la familia tiene un cierre y saben que ella está bien”.

La desaparición de Smith conmocionó a las autoridades locales hace más de dos décadas, dando lugar a una búsqueda que duró años y en la que participaron múltiples organismos, entre ellos el FBI. En el momento de su desaparición, las autoridades la describieron como una “adulta en peligro” y dijeron que “no dejaría a sus hijos por decisión propia”.

La oficina del sheriff del condado de Rockingham informó el viernes que había encontrado a Smith después de que los detectives recibieran “nueva información” sobre las circunstancias que rodearon su desaparición hace casi 25 años.

Los investigadores se pusieron en contacto con Smith en un lugar no revelado de Carolina del Norte tras recibir información. No se ha comunicado su paradero actual, pero su familia ha sido informada de su situación, según las autoridades.

Una vez localizada la mujer desaparecida, los detectives remitieron el caso a la fiscalía local.

“Por supuesto, la pregunta es qué ocurrió con sus hijos: ella tenía tres hijos cuando se fue. Se quedaron con el padre”, dijo Page al medio, y prosiguió: “Nuestros detectives han estado en contacto con la oficina del fiscal del distrito, por si surge algún cargo en la categoría de abandono o algo por el estilo”.

Hasta el miércoles no se habían presentado cargos.

Un aviso de persona desaparecida de cuando Smith se desvaneció la describía como una "adulta en peligro" que "no dejaría a sus hijos por decisión propia" ( Oficina del Sheriff del Condado de Rockingham )

El domingo, una de los conmocionados hijos de Smith escribió que el hallazgo había provocado un “torbellino de emociones” en una publicación compartido en una página de Facebook dedicada a localizar a Smith.

“En cuanto a mis opiniones y sentimientos sobre mi madre... estoy extasiada, estoy enfurecida, estoy desconsolada, ¡siento todas las emociones!”, escribió.

“¿Volveré a tener una relación con mi madre? Sinceramente, no puedo responder a eso porque no lo sé. Mi reacción inicial sería sí, absolutamente; pero luego pienso en todo el daño que nos hizo. Sin embargo, aún así, pienso que mi madre es humana, como lo somos todos”, continuó.

Aunque la hija de Smith reconoció que su madre había elegido una nueva vida, seguía conservando gratos recuerdos de ella.

“Cuando mi madre formaba parte de mi vida cotidiana, me demostraba un amor y una cercanía que nunca olvidaré. Hubo discusiones madre-hija, por supuesto, pero ahora mismo todo lo que recuerdo son las sonrisas que compartimos, los momentos juntos que fueron felices y el amor que sentí”, explicó.

También refutó a los investigadores de Internet que sospechaban que su padre estaba implicado en la desaparición de Smith.

“Mi padre ha pasado por mucho y quiero dejar claro que, aunque su matrimonio tenía problemas (al igual que muchos otros), mi madre no se fue simplemente por un mal matrimonio”, escribió, y concluyó: “Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero recuerden que se ha demostrado la inocencia de mi padre”.

Traducción de Sara Pignatiello