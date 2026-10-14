Los hutíes respaldados por Irán atacaron las oficinas ejecutivas del gigante petrolera saudí Aramco

Las oficinas de directivos de Aramco en la sede de la compañía resultaron dañadas en un ataque hutí durante la noche contra la sede de la compañía, según dos funcionarios regionales, en una nueva demostración de la capacidad de los rebeldes, respaldados por Irán, para atacar objetivos de alto perfil incluso después de advertir que lo harían.

Los funcionarios dijeron que los tres pisos superiores de un edificio utilizado por altos directivos resultaron dañados. Un funcionario dijo que la oficina del director general de Aramco estaba entre las alcanzadas. No había víctimas. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar el tema con los medios.

La imagen de humo elevándose desde algunas de las instalaciones más sensibles de Arabia Saudí en los últimos días ha sacudido a la región y a los mercados globales, aumentando las preguntas para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha dicho que estudia si Estados Unidos debería unirse a los ataques saudíes contra los hutíes en un nuevo frente de la guerra con Irán.

Los hutíes dijeron anteriormente que golpearon Dahran, donde está la sede de Aramco, con un misil balístico como parte de su nueva ronda de ataques. La coalición militar liderada por Arabia Saudí que combate a los hutíes dijo antes que había interceptado un misil balístico dirigido contra Dahran, así como misiles de crucero y balísticos y drones dirigidos contra la capital, Riad; y un misil de crucero dirigido contra Al-Kharj, donde están la Base Aérea Príncipe Sultán y la Corporación de Industrias Militares, de propiedad estatal.

Aramco no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El Centro de Comunicación Internacional, gestionado por el gobierno saudí y que supervisa a los medios extranjeros que operan en el reino, dijo que estaba investigando el asunto.

Los hutíes calificaron los ataques más recientes como represalia por la “traicionera agresión saudí” contra la capital yemení controlada por los rebeldes, Saná, y otras zonas, mientras el reino respalda a las fuerzas del gobierno de Yemen reconocido internacionalmente en una gran ofensiva militar lanzada hace una semana y media.

Por otro lado, el Ministerio de Salud dirigido por los rebeldes informó de dos muertos en ataques en Yemen el martes y culpó a los saudíes.

Los hutíes han atacado repetidamente aeropuertos, instalaciones militares e infraestructura petrolera en el reino. El Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad ha sido golpeado varias veces durante la última semana con ataques que han matado al menos a 18 personas y herido a más de 300, afectando en gran medida a la aviación en todo el reino.

Los hutíes, curtidos por años de guerra civil, se han convertido en el aliado armado más eficaz de Irán del momento, pero los expertos dicen que también tienen sus propios objetivos. De cualquier manera, están aplicando una presión creciente sobre un aliado clave de Estados Unidos.

Un funcionario hutí describe contactos diplomáticos para un alto el fuego

Un alto funcionario hutí dijo a The Associated Press que potencias regionales e internacionales se han puesto en contacto en un esfuerzo por detener los ataques contra Arabia Saudí como parte de un acuerdo de alto el fuego.

Mohamed al-Bukhaiti, miembro del buró político de los hutíes, dijo que Omán ha intentado que ambas partes vuelvan a la mesa de negociaciones, y que Rusia y China también lo intentaron a través de Irán.

“Estamos dando la bienvenida a cualquier mediación que conduzca al fin de la guerra y del bloqueo entre Saná y Riad”, dijo. “Estamos listos para un fin integral de la guerra y del bloqueo por ambas partes, no sólo un alto el fuego temporal”.

Los rebeldes continuaron advirtiendo de ataques tanto a aeropuertos como a instalaciones petroleras. Más de 3.000 vuelos programados para salir de aeropuertos en toda Arabia Saudí han sido cancelados o figuran como no operativos durante la última semana, según la firma de análisis de aviación Cirium.

Los expertos dicen que Arabia Saudí no puede interceptarlo todo

La escalada ha puesto de relieve las dificultades de Arabia Saudí por interceptar misiles y drones hutíes. El reino ha presionado a aliados como Estados Unidos para obtener más apoyo militar. Funcionarios regionales dicen que Arabia Saudí, el mayor comprador mundial de armas estadounidenses, se está quedando sin interceptores.

Los saudíes tratan de interceptar ataques diarios en un territorio de aproximadamente tres veces el tamaño de Texas. Los expertos han dicho que tratar de interceptar todos los misiles y drones es imposible. Los hutíes tienen un gran arsenal capaz de atacar objetivos a más de 1.000 millas (1.600 kilómetros) de distancia. Algunas ojivas cambian de dirección durante el vuelo.

Incluso las intercepciones son un peligro. Durante la noche, la Defensa Civil saudí dijo que escombros de dos misiles balísticos hutíes interceptados cayeron sobre zonas residenciales en Riad, donde hirieron a cuatro personas, incluido un niño, y dañaron 15 viviendas.

Los combates entre los saudíes y los hutíes estallaron este año cuando los rebeldes culparon a los saudíes de un ataque contra el aeropuerto en Saná. Ese ataque reavivó la ira contra el bloqueo saudí a los hutíes, que a su vez declararon su propio bloqueo contra el reino.

La coalición liderada por Arabia Saudí también está atacando objetivos petroleros. El miércoles, el Ministerio de Salud dirigido por los hutíes dijo que dos personas murieron en un ataque aéreo el martes en la zona del puerto de Ras Isa, en la provincia de Hodeida. El ataque alcanzó una instalación de la compañía petrolera estatal e hirió a otros dos, dijo el ministerio, que culpó a Arabia Saudí. La coalición liderada por Arabia Saudí también atacó una instalación petrolera en Saná.

El ataque contra instalaciones de almacenamiento de combustible en zonas controladas por los hutíes marca una nueva fase, dijo Ahmed Nagi, analista senior de Yemen en el International Crisis Group, un centro de estudios. Añadió que en una guerra de desgaste, los rebeldes podrían arriesgarse a perder gran parte de su capacidad militar.

“Los hutíes están apostando por la presión, mientras que los saudíes están apostando por el tiempo. Los hutíes tratan de atacar infraestructura crítica en Arabia Saudí para aumentar el costo de la continua intervención militar y el apoyo al gobierno yemení”, añadió Nagi.

Mientras tanto, los combates han reavivado la guerra civil de Yemen tras cuatro años de relativa calma.

El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que todas las líneas del frente allí han visto un “aumento sin precedentes en los casos de heridos por armas”, especialmente en Marib, Taiz y a lo largo del mar Rojo. Los hospitales están desbordados y las “llegadas masivas de víctimas son cada vez más frecuentes”.

Mientras tanto, el Programa Mundial de Alimentos dijo que ya no puede llegar a más de 600.000 personas en la ciudad sitiada de Taiz que dependen de la ayuda.

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Anna informó desde Jerusalén. La periodista de Associated Press Sarah el Deeb en Beirut y Fatma Khaled en El Cairo contribuyeron.