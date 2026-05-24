Transeúnte en estado grave tras tiroteo cerca de control de acceso a la Casa Blanca

Un transeúnte que recibió disparos después de que un hombre abriera fuego contra un puesto de control fuera de la Casa Blanca y fuera abatido por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos permanecía el domingo en estado grave pero estable.

El Servicio Secreto indicó que el transeúnte, cuyo nombre no ha sido revelado, sufrió una herida de bala descrita como no mortal. No se sabe cómo recibió el disparo.

Las autoridades han difundido pocos detalles adicionales sobre el tiroteo ocurrido la noche del sábado. El Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia informó que el sospechoso, identificado como Nasire Best, de 21 años, comenzó a disparar hacia un puesto de control de seguridad de la Casa Blanca cuando agentes del Servicio Secreto respondieron abriendo fuego. Best, de Dundalk, Maryland, fue declarado muerto posteriormente en un hospital.

El presidente Donald Trump se encontraba en la Casa Blanca en el momento del tiroteo.

Se trata del tercer tiroteo cerca del presidente en el último mes, después de que un hombre irrumpiera en abril en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca armado con pistolas y cuchillos, y de que agentes del Servicio Secreto dispararan e hirieran a un hombre que les disparó a principios de este mes cerca del Monumento a Washington.

En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que el sospechoso del tiroteo del sábado tenía una “posible obsesión con la estructura más apreciada de nuestro país”. También aprovechó el tiroteo para promover el salón de baile que busca construir en el lugar de la antigua Ala Este de la Casa Blanca, al señalar que el tiroteo “demuestra lo importante que es, para todos los futuros presidentes, conseguir lo que será el espacio más seguro y protegido de su tipo jamás construido en Washington, D.C.” Trump ha pedido al Congreso 1.000 millones de dólares para agregados de seguridad en el complejo de la Casa Blanca, incluido el salón de baile.

Best había tenido un encuentro previo con las fuerzas del orden cerca de la Casa Blanca, según registros judiciales del Distrito de Columbia. Fue arrestado en julio pasado por intentar ingresar a los terrenos de la Casa Blanca cerca de otro puesto de control. No obedeció las órdenes de los agentes de detenerse, afirmó ser Jesucristo y dijo que quería ser arrestado.

Best practicaba atletismo en la escuela secundaria Dundalk High School, de la que se graduó en 2023.

Una mujer que se identificó como la madre de Best dijo a The Washington Post que se enteró del tiroteo en redes sociales y que no lo podía creer. Afirmó que su hijo “nunca fue violento, independientemente de lo que la gente esté publicando”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.