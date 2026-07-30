Liga Urbana dice que Trump perjudica las posibilidades de los negros de alcanzar el sueño americano

El sueño americano quizá no esté muerto para muchos estadounidenses negros, pero está más lejos que en cualquier momento desde el movimiento por los derechos civiles, advierte un informe de la Liga Urbana Nacional.

Dado a conocer el jueves, el informe anual “Estado de los negros en Estados Unidos” describe sombríamente que las perspectivas económicas y políticas de los afroestadounidenses han empeorado debido a cambios de política del gobierno del presidente Donald Trump, según una copia obtenida por The Associated Press.

El informe sostiene que los desafíos que destaca para las comunidades negras son señales de advertencia para la prosperidad de todos los estadounidenses.

“Puede que el enfoque esté en nosotros, pero el impacto no es sólo sobre nosotros”, manifestó Marc Morial, presidente y director ejecutivo de la Liga Urbana Nacional. “Si bien estos ataques se han centrado en los afroestadounidenses, van a afectar a muchos estadounidenses trabajadores, a estadounidenses pobres y a la clase media que tiene aspiraciones, y a eso apunta este informe.”

Al trazar el arco de la historia estadounidense, la Liga Urbana describe la lucha de los estadounidenses negros por la emancipación de la esclavitud y por derechos económicos y políticos iguales como una parte espantosa, pero optimista, de la historia del país.

Ahora, señala el informe, el gobierno de Trump está en desacuerdo con los objetivos y logros del movimiento por los derechos civiles, y cita que la reestructuración de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, así como el énfasis del presidente en reformar las leyes electorales mediante la Ley para Salvaguardar la Elegibilidad del Votante Estadounidense, son ejemplos de retrocesos en políticas de derechos civiles buscadas durante mucho tiempo.

Los autores del informe presentan recomendaciones de políticas y estrategias para grupos de defensa de los derechos civiles que buscan oponerse al gobierno de Trump.

“La comunidad de derechos civiles debe consolidar su resistencia jurídica y convertir las victorias en los tribunales en políticas duraderas”, indica el informe. “El movimiento debe construir una infraestructura económica que no dependa de la buena voluntad de una sola administración”.

Entre los colaboradores del informe está un posible aspirante demócrata a la presidencia

El informe de este año incluye aportaciones de legisladores y de expertos en políticas y en derecho, así como de algunas figuras de los medios.

Las senadoras federales Angela Alsobrooks y Lisa Blunt Rochester, y el senador Raphael Warnock, contribuyeron al informe, al igual que el gobernador de Maryland, Wes Moore, y el alcalde de Baltimore, Brandon Scott. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, aportó un mensaje en video.

Moore, ampliamente considerado un posible aspirante presidencial en 2028, presentó un ensayo centrado en cerrar la brecha de riqueza entre las razas, y en la historia de avance económico de los estadounidenses negros frente a la adversidad.

“Con sabiduría y determinación, mi mamá pudo elevarme a mí y a mi familia a un peldaño más alto en la escalera económica. Pero con demasiada frecuencia la sabiduría y la determinación son insuficientes”, escribió Moore.

Más adelante calificó el cierre de la brecha de riqueza entre las razas como “una cuestión de claridad moral”, pero advirtió que “el gobierno por sí solo no puede cerrar la brecha de riqueza entre las razas. Va a requerir de todos nosotros”, en referencia al sector privado y a la sociedad civil.

El informe arremete contra un “ataque económico” contra los estadounidenses negros

Que el mundo corporativo estadounidense y las grandes organizaciones sin fines de lucro sigan dispuestos a participar es una incógnita. El informe condena los empeños del gobierno de Trump por revertir iniciativas de diversidad y proyectos de avance económico en el sector privado, y manifiesta frustración con las empresas que cooperaron con un “ataque económico” contra los estadounidenses, especialmente contra los estadounidenses negros.

“Esta ha sido una campaña de coerción y opresión dirigida a estas instituciones que han estado ahí afuera trabajando duro para, por así decirlo, cambiar Estados Unidos”, sostuvo Morial. “Lo importante de las empresas es que no todas se han doblegado. Algunas quizás hayan realizado cambios superficiales. Otras han dado marcha atrás por completo”.

Los retrocesos en las medidas para fomentar la diversidad, la equidad y la inclusión son un giro desconcertante para la Liga Urbana, que tuvo influencia en la Casa Blanca del presidente Joe Biden en políticas económicas y sociales. El informe elogia al gobierno del mandatario por promulgar un amplio paquete de estímulo por la emergencia del COVID-19, así como leyes de apoyo a pequeñas empresas propiedad de personas de las minorías y un proyecto de infraestructura bipartidista.

“No se cumplieron todas las promesas, y el gobierno actual está presionando para revertir nuestros logros, pero estos triunfos sirven como un plan para lo que es posible lograr mediante una defensa sostenida y una visión clara”, escriben los autores. La agenda, declara la Liga Urbana, fue de “las inversiones federales más trascendentales en el Estados Unidos de los afroestadounidenses desde la Gran Sociedad”.

Ahora la organización y sus aliados por la defensa de los derechos civiles se encuentran en un entorno político marcadamente distinto en el gobierno de Trump.

“Al observar nuestro panorama político actual, los llamados a la sanación racial y a corregir los agravios de esta nación tras el asesinato (del afroestadounidense) George Floyd se sienten como un sueño febril”, señala el informe.

Pero el estudio también reconoce que los estadounidenses negros han superado momentos más graves y discriminatorios.

El informe más reciente sobre los negros en Estados Unidos es la 50ª edición que publica la Liga Urbana

El informe inaugural de 1976 de la Liga Urbana sobre el estado de los negros en Estados Unidos fue descrito en su momento por The New York Times como “un documento profundamente deprimente”, el cual exponía las persistentes disparidades entre las perspectivas económicas de los estadounidenses negros y blancos, una década después de que los mayores logros del movimiento por los derechos civiles se convirtieran en ley.

El informe se creó en respuesta al discurso del Estado de la Unión de ese año del presidente Gerald R. Ford y a la respuesta demócrata, ninguno de los cuales mencionó las perspectivas económicas de los estadounidenses negros. El informe ofreció recomendaciones de política sobre delincuencia, educación, vivienda, servicios sociales y política económica general.

“Es un documento que no intenta encubrir la gravedad de la situación en la que se encuentran las personas negras”, escribieron entonces los autores. Varias de sus recomendaciones fueron adoptadas posteriormente por el presidente Jimmy Carter, quien fue elegido para la Casa Blanca meses después de la publicación del informe.

El documento de este año, en su 50º aniversario, refleja la frustración presente en el informe inaugural. Aunque Morial reconoció que las evaluaciones de la Liga Urbana podrían llevar al pesimismo, instó a los estadounidenses preocupados por los derechos civiles y el progreso económico a responder en las urnas y con sus bolsillos.

“No podemos desanimarnos. No podemos ser cínicos. Debemos actuar”, expresó Morial. “Tenemos que luchar para asegurarnos de que quienes realmente están tratando de matar la esencia del sueño americano no ganen”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.