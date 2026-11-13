Líderes del Sudeste Asiático, EEUU y China renovarán la alarma por estafas en línea

Los líderes del Sudeste Asiático y sus pares de Estados Unidos y China renovarán su alarma por la creciente amenaza de las estafas en línea, según un borrador de declaración visto por The Associated Press el viernes.

Estos delitos transnacionales, que han estafado miles de millones de dólares a personas desde Asia hasta Estados Unidos y otros lugares, ocuparán un lugar destacado en la agenda de la cumbre anual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, con sus homólogos asiáticos y occidentales que se celebrará el martes en la capital filipina, Manila.

Filipinas ostenta la presidencia rotatoria de la ASEAN, un bloque de 11 naciones en una región empobrecida donde grupos criminales han utilizado la tecnología y han recurrido a la trata de personas para expandir sus operaciones ilícitas y lucrativas a otras partes del mundo.

Los líderes del bloque ampliado de la ASEAN, llamado la Cumbre de Asia Oriental, expresarán su “grave preocupación por la creciente amenaza que plantean las organizaciones criminales transnacionales que causan daño mediante estafas en línea, incluidas las que se originan en operaciones de centros de estafa y conductas delictivas asociadas como la trata de personas”, según un borrador de su declaración conjunta que se emitirá al término de la cumbre.

Reconocieron “la explotación de tecnologías digitales y otras tecnologías avanzadas y de plataformas financieras digitales por parte de actores criminales cada vez más sofisticados, y la necesidad de fortalecer los sistemas financieros y digitales, así como las graves consecuencias humanas asociadas con los centros de estafa”.

Las autoridades del Sudeste Asiático han reportado en los últimos años que grandes cantidades de trabajadores que fueron reclutados por redes para trabajar en centros de estafa en línea, incluyendo en Filipinas y Camboya, fueron sido sometidos a amenazas e incluso torturas cuando intentaron escapar o desobedecer órdenes.

Además del intercambio de información y del fortalecimiento de la coordinación entre las fuerzas del orden, los líderes fomentarán “el intercambio de evaluaciones de amenazas y mejores prácticas”, así como el refuerzo de la cooperación entre las autoridades pertinentes para desmantelar los centros de estafa, señalaron los líderes en su borrador de declaración, sin dar más detalles.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informó en julio cómo los grupos criminales con base en el Sudeste Asiático han utilizado cada vez más redes integradas y tecnología para expandirse a otras regiones. Las estafas causaron pérdidas combinadas estimadas de entre 88.300 y 114.100 millones de dólares en 2025, según el informe.

Los delincuentes están utilizando nuevas tecnologías para lavar dinero a través de los sistemas financieros globales y están usando inteligencia artificial para robar a víctimas en todo el mundo, indicó el informe de la ONU.

Organizaciones criminales de Asia Oriental operan negocios que usan malware, IA generativa y deepfakes para la extorsión y explotación sexual, en una tendencia que incrementa los riesgos de abuso tanto en persona como transmitido en vivo. Además de la trata directa para la industria del sexo, las víctimas pueden ser vendidas para servidumbre doméstica, mendicidad forzada y trabajo forzado, entre otras formas de explotación, señaló el informe.

Los líderes de la Cumbre de Asia Oriental que se reunirán en Manila subrayarán “la necesidad de abordar los factores subyacentes y otros factores relacionados de las estafas en línea”, como la pobreza, la falta de medidas de protección social, las leyes nacionales obsoletas, las deficiencias en la coordinación entre los sectores público y privado, la corrupción y las limitadas oportunidades económicas.

Recalcarán que las respuestas gubernamentales a las estafas en línea deben ser coherentes con el derecho internacional y respetar los derechos humanos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.