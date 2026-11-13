Bukele lanza ultimátum a las pandillas haitianas tras tomar control del estadio de Puerto Príncipe

El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció el jueves que sus soldados tomaron el control del estadio de la capital haitiana, en el que establecerán una base de operaciones, y advirtió a las pandillas que abandonen la zona o de lo contrario sufrirán las consecuencias.

En un mensaje publicado en la red social X, Bukele confirmó que las fuerzas especiales enviadas a Haití lograron controlar el Estadio Nacional Sylvio Cator, en Puerto Príncipe, donde encontraron varios cráneos humanos.

El mandatario indicó que el contingente militar salvadoreño se establecerá en el estadio, con el fin de avanzar más en el territorio controlado por las bandas criminales.

“Ahora tenemos la ventaja sobre el terreno”, aseguró Bukele, y lanzó un ultimátum a las pandillas.

“Exijo con firmeza a todos los miembros de las bandas que abandonen la zona antes de que comience la ofensiva”, manifestó, y agregó que “quienes decidan quedarse para combatir a nuestras fuerzas tendrán que sufrir las consecuencias”.

Bukele también púbico un video que en el que se observa cómo los soldados salvadoreños interactúan con la población haitiana y cómo tomaron el control del estadio.

Durante años, el Estadio Nacional Sylvio Cator fue el escenario donde la selección de fútbol de Haití disputaba sus partidos como local, pero en la actualidad la violencia de las pandillas ha impedido que el equipo vuelva a jugar allí.

La ofensiva militar de El Salvador en Haití comenzó a mediados de octubre, cuando cuatro técnicos de aviación salvadoreños que trabajaban con una misión respaldada por la ONU desaparecieron en un ataque de pandillas. Desde entonces, el gobierno ha enviado 2.500 soldados al país caribeño, con poca transparencia y supervisión.

El martes, efectivos salvadoreños atacaron desde helicópteros la casa de un pandillero en la campiña haitiana. Civiles vitorearon a los soldados con uniforme de camuflaje que marchaban, mientras vehículos blindados de El Salvador recorrían las calles de la nación caribeña, devastadas por las pandillas.

Amnistía Internacional le ha exigido al primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, y a Bukele que garanticen que todas las operaciones llevadas a cabo por las fuerzas salvadoreñas en Haití se apeguen al derecho internacional.