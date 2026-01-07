Líder surcoreano dice que pidió a Xi que actúe como mediador en asuntos de Norcorea

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, dijo el miércoles que, durante una cumbre esta semana, pidió a su homólogo de China, Xi Jinping, que actúe como mediador para ayudar a resolver la crisis nuclear norcoreana y aliviar las hostilidades entre los dos países.

Hablando con los reporteros que lo acompañaban en otra etapa de su viaje a China en Shanghái, Lee comentó que Xi le respondió que es necesario tener paciencia en los asuntos relacionados con Corea del Norte. La cumbre se celebró el lunes en la capital china, Beijing.

"Estamos haciendo esfuerzos, pero todos nuestros canales (con el Norte) están completamente bloqueados, por lo que no podemos comunicarnos. Le dije que sería bueno que China desempeñara el papel de mediador por la paz", indicó Lee en declaraciones televisadas. "El presidente Xi valoró nuestros esfuerzos y dijo que debemos ser pacientes".

China es el mayor socio comercial de Pyongyang y su principal respaldo diplomático. Tanto Seúl como Washington han pedido repetidamente a Beijing que utilice su influencia para persuadir al Norte para que reanude una diplomacia estancada desde hace tiempo, o se desnuclearice. China ha instado a todas las partes involucradas en los asuntos norcoreanos a actuar con moderación y, en los últimos años, ha bloqueado repetidamente los intentos de Estados Unidos y de otros de endurecer las sanciones contra la hermética nación a pesar de sus pruebas de armas prohibidas por las resoluciones de Naciones Unidas.

Corea del Norte se ha negado a entablar un diálogo con su vecina del sur y Estados Unidos y ha tomado medidas para expandir su arsenal nuclear desde que los arriesgados esfuerzos diplomáticos entre su líder, Kim Jong Un, y el presidente estadounidense Donald Trump colapsaron en 2019.

Desde su llegada al poder en junio, el gobierno progresista de Lee ha presionado con insistencia para retomar el diálogo con el Norte, pero Pyongyang ha ignorado en gran medida la apertura de Lee. En julio, la hermana de Kim, que ocupa un alto cargo en la jerarquía del país, Kim Yo Jong, dijo que la “confianza ciega” del gobierno de Lee en la alianza de Corea del Sur con Estados Unidos y la hostilidad hacia Corea del Norte no lo hacían diferente de su predecesor conservador.

Lee dijo que el primer ministro de China, Li Qiang, le habló de la necesidad de tener paciencia también durante su reunión el martes.

“El papel de los vecinos es necesario. Pedimos a China que desempeñe ese papel, y China dijo que, de todos modos, haría el esfuerzo”, manifestó Lee.

El presidente surcoreano apuntó además que informó a las autoridades chinas acerca de su intención declarada de buscar medidas de desnuclearización graduales y por fases por parte de Pyongyang a cambio de la concesión de los beneficios correspondientes. Afirmó que es importante congelar primero los programas nucleares y de misiles norcoreanos para evitar una mayor expansión de su arsenal y una posible proliferación de sus armas nucleares. Según Lee, China compartía su opinión.

“Mantener la situación actual sería una pérdida para el noreste de Asia y para el mundo entero, porque (Corea del Norte) produce armas nucleares continuamente”, apuntó.

Por su parte, Corea del Norte ha indicado que no volverá a poner la desnuclearización sobre la mesa de negociaciones. A muchos expertos les preocupa que recompensar a Pyongyang por pasos limitados hacia la desnuclearización pueda permitirle abandonar la diplomacia mientras mantiene gran parte de su programa nuclear tras obtener algún nivel del alivio de las sanciones que necesita urgentemente.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.