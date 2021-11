Un nuevo libro del periodista Jonathan Karl revela que un partidario de Donald Trump de25 años de New Hampshire supuestamente aterrorizó a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional con su temperamento volátil y amenazas de despedirlos.

El libro titulado "Betrayal: The Final Act of the Trump Show" de Karl dice que Josh Whitehouse, de 25 años, fue reclutado como enlace de la Casa Blanca con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por el director de personal Johnny McEntee. Y poco después, Whitehouse comenzó a amenazar a los funcionarios del DHS con que los despedirían, aunque él no tenía tal autoridad.

El extracto del libro, publicado en The Atlantic, dice que dos personas que trabajaron con Whitehouse en la sede del DHS le revelaron al autor que sus "cambios de humor eran tan salvajes que les preocupaba que pudiera volverse violento".

El autor escribió que los funcionarios lo oyeron gritar cosas por teléfono como: "Si no hacen esto, literalmente iré a su casa y la quemaré".

Cuando Karl le preguntó a Whitehouse sus comentarios, dijo que la cita sonaba "exagerada".

Según el libro, un funcionario del DHS dijo: "Estaba legítimamente preocupado de que viniera y nos matara".

En respuesta a esto, Whitehouse le dijo al autor que "ellos [los funcionarios del DHS] necesitan ayuda".

Añadió: "No puedo imaginar que alguien deba temer a otra persona que trabaja allí si está en él por las razones correctas y alineado con la agenda".

Karl, el corresponsal jefe en Washington de ABC News, escribió que, en agosto de 2020, Whitehouse tuvo una "fuerte confrontación" con el secretario interino del DHS, Chad F. Wolf, en presencia de varios testigos.

El incidente ocurrió después de que el exjefe de gabinete Miles Taylor escribiera un artículo de opinión en The Washington Times diciendo que "el país es menos seguro como resultado directo de las acciones del presidente".

Después del artículo de opinión, Whitehouse procedió a retirar la placa con el nombre de Taylor de la pared de la oficina del DHS.

Cuando Wolf le preguntó qué estaba haciendo, Whitehosue respondió: "Estoy eliminando el nombre de este traidor".

"Eso no te pertenece. No me pertenece. Y no borramos la historia aquí en el Departamento de Seguridad Nacional”, dijo Wolf.

“¡Miles Taylor es un traidor! ¡Esto solo demuestra que realmente no apoyas al presidente Trump!" Whitehouse respondió, según el extracto del libro.

Cuando Whitehouse fue designado como enlace de la Casa Blanca en el Pentágono, le dijo a la gente: "¡Voy al Pentágono a despedir [al secretario de Defensa Mark] Esper y a esos bastardos del estado profundo!".

El libro también reveló que, en octubre de 2020, Whitehouse ayudó a la Oficina de Personal Presidencial a identificar una docena de funcionarios del Pentágono que pensaron que deberían ser despedidos.

Entregó una serie de memorandos recomendando el despido de Esper y otros.

Leer más: López Obrador se reunirá con Biden y Trudeau el 18 noviembre

"El memorando sobre Esper, que nunca antes se hizo público, proporciona una visión notable del grado en que el equipo de McEntee estaba tomando las decisiones", informó Karl.

"Incluye viñetas que describen los pecados de Esper: prohíbe la exhibición de la bandera confederada en las bases militares; se opuso a la dirección del presidente de utilizar las fuerzas estadounidenses para sofocar los disturbios; enfocó al Departamento en Rusia; estaba presionando activamente por la diversidad y la inclusión, y así el memorando recomendó que Esper fuera despedido inmediatamente después de las elecciones y reemplazado por Christopher Miller, entonces director del Centro Nacional de Contraterrorismo”, dijo Karl.

"Trump siguió el guion", agregó Karl. "Seis días después de las elecciones, Esper fue despedido y reemplazado por Miller".