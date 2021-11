Una jueza federal del Distrito de Columbia rechazó la solicitud del ex presidente Donald Trump de impedir que el comité selecto de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del 6 de enero acceda a un tramo de registros de la Casa Blanca en poder de los Archivos Nacionales .

En una opinión emitida el 9 de noviembre, la jueza de distrito Tanya Chutkan dictaminó que el comité que investiga los eventos que condujeron al asalto al Congreso y los eventos en torno al mismo, el peor ataque al Capitolio desde 1814, podrá acceder a registros telefónicos, registros de visitantes y otros documentos generados durante la administración Trump.

Trump presentó la demanda que buscaba bloquear ese acceso el mes pasado después de que la abogada de la Casa Blanca, Dana Remus, le informara que el presidente Joe Biden no cumpliría su solicitud de usar el privilegio ejecutivo, una doctrina legal que protege las deliberaciones entre el presidente y sus asesores, para proteger los registros buscados por el comité de selección.

Según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, Biden decidió no cumplir con la solicitud de su predecesor porque Trump "abusó de la oficina de la presidencia e intentó subvertir una transferencia pacífica del poder, algo que había sucedido entre las presidencias demócrata y republicana durante décadas a lo largo de la historia”.

"Las acciones del ex presidente representaron una amenaza única y existencial para nuestra democracia que no creemos que pueda ser barrida bajo la alfombra, y como determinó el presidente Biden... las protecciones constitucionales del privilegio ejecutivo no deberían usarse para proteger información", dijo Psaki.

En su opinión, la jueza Chutkan señaló que Biden había decidido no invocar el privilegio ejecutivo sobre los documentos y explicó que, según los precedentes establecidos por fallos previos de la Corte Suprema, esa decisión debería tener "mayor peso" que los deseos de Trump.

“El demandante no reconoce la deferencia debida al juicio del presidente en ejercicio. Su posición de que puede anular la voluntad expresa del poder ejecutivo parece basarse en la noción de que su poder ejecutivo 'existe a perpetuidad'”, escribió.

“Pero los presidentes no son reyes y el demandante no es presidente. Se reserva el derecho de afirmar que sus registros son privilegiados, pero el presidente en funciones 'no está obligado por la constitución a honrar' esa afirmación", escribió, y agregó más tarde que la decisión de Biden de no usar el privilegio "es consistente con la práctica histórica y su poder constitucional”.

El juez también rechazó un argumento presentado por los abogados de Trump que habría hecho que el tribunal revisara cada documento solicitado por el comité para determinar si debería estar protegido por el reclamo de privilegio del ex presidente, y describió la propuesta como utilizar la rama judicial para tener "un desempate" entre él y Biden.

“El tribunal... no está en la mejor posición para determinar los intereses del poder ejecutivo y se niega a inmiscuirse en la función ejecutiva de esta manera. Debe suponer que el titular es el más adecuado para tomar esas decisiones en nombre del poder ejecutivo”, escribió. “Por lo tanto, el tribunal sostiene que la afirmación del privilegio del demandante se ve superada por la decisión del presidente Biden de no respetar el privilegio, y el tribunal no adivinará esa decisión al realizar una revisión documento por documento que requeriría que participara en una función reservada de forma directa para el ejecutivo”.

Además, la jueza Chutkan rechazó los argumentos de los abogados de Trump que cuestionaban la constitucionalidad de la Ley de Registros Presidenciales, la ley de 1978 que rige el manejo de los registros de la Casa Blanca, y pidió a la corte que bloqueara la solicitud del comité porque era demasiado amplia y carecía de una finalidad legislativa válida.

“La corte no tiene dificultad para discernir múltiples temas sobre los cuales se 'podría tener' legislación a partir de las solicitudes del comité selecto”, escribió. También ofreció ejemplos como “promulgar o enmendar leyes penales para disuadir y castigar conductas violentas dirigidas a las instituciones de la democracia... imponer reformas estructurales a las agencias del poder ejecutivo para prevenir su abuso con fines antidemocráticos, enmendar la Ley de Conteo Electoral y reasignar recursos y modificar los procesos para el intercambio de inteligencia por parte de las agencias federales encargadas de detectar e interceptar amenazas extranjeras y nacionales a la seguridad y integridad de nuestros procesos electorales” como “ejemplos de reformas potenciales” que el Congreso podría considerar “necesarias o apropiadas para asegurar los procesos democráticos, disuadir el extremismo violento, proteger elecciones justas y asegurar la transición pacífica del poder” como resultado de la decisión del comité trabaja.

El presidente del comité selecto, el representante de Mississippi Bennie Thompson, declaró en un comunicado que el comité "aprecia la decisión rápida y decisiva del tribunal sobre la demanda del ex presidente" y espera recibir los registros solicitados.

“Los registros presidenciales que solicitamos a los Archivos Nacionales son fundamentales para comprender los terribles acontecimientos del 6 de enero. A lo largo de la historia de nuestro país, el Poder Ejecutivo ha brindado testimonio e información al Congreso cuando ha sido de interés público. El fallo de esta noche es consistente con esa tradición”, declaró. "Esta decisión afirma la importancia del trabajo del comité selecto para obtener respuestas para el pueblo estadounidense, recomendar cambios a la ley para fortalecer nuestra democracia y ayudar a garantizar que nada como el ataque del 6 de enero vuelva a suceder".

Poco después de que la opinión de la jueza Chutkan se hiciera pública, los abogados de Trump notificaron que apelarían su decisión ante la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito del Distrito de Columbia.

A menos que la jueza Chutkan o el circuito de DC intervengan al bloquear la entrada en vigor de su fallo, el archivero estadounidense David Ferriero comenzará a entregar documentos al comité el 12 de noviembre.